Grupo H&H lança oferta inédita de seguros para motocicletas

Há mais de 33 anos no mercado de seguros, o Grupo H&H Seguros lançou uma cooperação inédita com a Suhai Seguradora e a FW3 Capacetes, para atingir o maior número de consumidores de seguros de motocicletas já visto no mercado brasileiro.

Os Capacetes da FW3 terão estampados em sua viseira e no manual do produto, um QR Code exclusivo para uma jornada digital de cálculo e contratação do seguro de motocicletas, sempre com descontos super especiais.

“Após fechar a parceria com a FW3, uma das maiores fabricantes de capacetes do Brasil, a segunda fase da ação visa trazer todo o canal de lojistas de capacetes e acessórios para motos para a distribuição de seguros, contará sempre com o apoio comercial, técnico e operacional da Escolher Seguro, uma das empresas e plataforma de distribuição digital de seguros do Grupo H&H Corretora de Seguros, ressalta Furck.

O Brasil é um dos países onde se estima um dos maiores crescimentos mundiais na produção, importação e venda de motocicletas, criando um verdadeiro oceano azul de oportunidades para o mercado de seguros. Atualmente, cerca de 8% das motocicletas possuem proteção securitária.