Generali GC&C lança plano Next Level 2025-27

Com base nos sólidos resultados do ciclo de três anos 2022-2024, incluindo mais de €2,9 bilhões em prêmios brutos emitidos e aumento da lucratividade em 2024, a Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) lançou seu plano Next Level 2025-2027.



Em linha com a estratégia “Lifetime Partner 27: Driving Excellence” do Grupo Generali, o novo plano a GC&C se concentra em impulsionar a excelência nos serviços ao cliente e fortalecer as capacidades internas. Para garantir uma execução eficaz, a GC&C está introduzindo uma estrutura organizacional simplificada e realiza nomeações em postos de liderança-chave.



Plano de próximo nível GC&C 2025-27



O plano GC&C 2025-2027 está centrado em três prioridades estratégicas: alcançar a excelência técnica por meio de análises avançadas de subscrição e expansão das ações de prevenção de perdas, reforçando a resiliência diante das mudanças climáticas e riscos emergentes; fortalecer a proposta de Programas Multinacionais e o segmento de Captive, com foco no cliente e na elevação da qualidade do serviço; e ampliar o portfólio de produtos, com destaque para soluções em Linhas Especiais, Cibernética, Transferência Alternativa de Risco e Paramétricas, além de expandir a presença geográfica, especialmente na Alemanha, Península Ibérica, América Latina e Ásia.



Para executar com sucesso as prioridades-chave e melhorar continuamente os serviços ao cliente, a Generali GC&C também otimizará seu modelo operacional e recursos digitais, incorporando uma mentalidade Next Level em toda a organização. A sustentabilidade continua sendo um fator-chave do crescimento, com um forte foco na adaptação e mitigação das mudanças climáticas.



Nova configuração organizacional: principais nomeações e mudanças



Para garantir uma execução eficaz, a Generali GC&C está fortalecendo sua atual equipe de gestão, estabelecendo uma nova estrutura organizacional que aproveita o talento e a experiência internos e externos.



Função de seguro



Liderada pelo recém-nomeado head de seguros da GC&C, Philippe Vezio, essa função se concentra em fornecer excelência técnica para impulsionar o crescimento lucrativo, mantendo a disciplina de subscrição e a coordenação em todas as geografias. Vezio traz mais de 30 anos de experiência internacional no setor de seguros para o Grupo Generali. Ele gerenciou responsabilidades de liderança em subscrição, sinistros e operações nos setores de P&C comercial e de varejo. Antes de ingressar na GC&C, Vezio ocupou o cargo de CEO Adjunto e Diretor de Subscrição na Tokio Marine Asia. Dentro da função de Seguros, Michele Pignoli, atualmente responsável por Produtos e Soluções Paramétricas, expandirá sua gestão para incluir o negócio de Transferência Alternativa de Risco (ART). Pignoli assumirá o papel de head de ARTE e Parametria da GC&C.





Negócios Multinacionais e Função Captive



Liderado por Antonio Vianello, recém-nomeado head de Negócios Multinacionais e Captive da GC&C. Essa função foi criada para apoiar as crescentes necessidades de gerenciamento de risco de clientes globais e captive, integrando também soluções inovadoras para aprimorar a prestação de serviços GC&C globalmente. Vianello, aproveitando sua longa experiência em negócios e conhecimento de mercado, expandirá ainda mais a oferta centrada no cliente da GC&C para clientes globais no segmento de captive, integrando soluções de gerenciamento de risco e capitalizando a crescente demanda do mercado.







Função de Pessoas e Operações



Liderada por Nunzio Roberto Gagliardi, recém-nomeado head de Pessoas e Operações da GC&C, esta nova função integra todas as alavancas que abrangem Pessoas, Organização, Tecnologia e Processos para sustentar a transformação das formas de trabalho e do modelo operacional, ao mesmo tempo em que promove uma cultura de excelência. Gagliardi, que ocupou várias funções estratégicas em transformação organizacional, RH e gestão de mudanças, tanto na sede da Generali quanto anteriormente como consultor internacional de gerenciamento sênior, também manterá sua posição atual de head de Pessoas e Organização da GC&C. Matthew Richardson foi nomeado head de Operações e TI do GC&C na função de Pessoas e Operações. Richardson começou sua carreira no departamento de TI da filial da Generali no Reino Unido e progrediu em várias funções de gerenciamento focadas em inovação digital e excelência operacional.







Escritório do CEO da GC&C



Liderada por Raluca Rusu, recém-nomeada head do Escritório do CEO da GC&C, esta nova função orientará e monitorará a execução do plano GC&C 2025-27

Next Level. Além disso, Rusu apoiará o CEO na coordenação de iniciativas estratégicas de GC&C em linha com o Grupo Generali. Rusu ingressa no Grupo com uma sólida experiência em consultoria estratégica no setor financeiro.Todas as funções acima mencionadas se reportarão diretamente ao CEO da GC&C, a partir de abril de 2025.





“O plano GC&C 2025-27 Next Level tem alicerces em um sólido momento de crescimento. Superamos nossas metas 2022-24 com um recorde em 2024 e agora estamos acelerando em direção ao nosso objetivo: posicionar a GC&C como uma seguradora corporativa líder até 2030. Para isso, estamos expandindo nossa presença global, fortalecendo a excelência técnica e investindo em recursos digitais e de IA, agregando valor de longo prazo para nossos clientes, colaboradores e negócios. A excelência para nós não é apenas uma aspiração, é a mentalidade que sustenta nosso plano e impulsiona a melhoria contínua, a inovação e a responsabilidade compartilhada em todos os níveis da organização. Estou confiante de que nossa nova estrutura organizacional, combinada com o talento excepcional de nossa equipe, será fundamental para levar a GC&C ao próximo nível. Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Raluca e Philippe e estender meus melhores votos a Antonio, Roberto, Matthew e Michele em suas novas funções” , comenta Christian Kanu, CEO da Generali Global Corporate & Commercial.