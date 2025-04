Tokio Marine renova parceria com Felipe Massa

A Tokio Marine Seguradora reafirma sua estratégia de fortalecimento da marca ao renovar, pelo quarto ano consecutivo, sua parceria com Felipe Massa na temporada 2025 da Stock Car Pro Series. A presença constante da marca nas pistas tem contribuído significativamente para consolidar a Tokio Marine no top of mind dos consumidores como a Seguradora que resolve.



Além da tradicional exposição da logomarca da Companhia no capacete, macacão, painéis do box da equipe e carro do piloto em todas as etapas da temporada, a Tokio Marine passa a ser uma das patrocinadoras da cobertura da Stock Car na TV Bandeirantes e no BandSports, ampliando ainda mais sua visibilidade junto ao público apaixonado por automobilismo.



“Estamos muito felizes por poder contar por mais um ano com o Felipe Massa como embaixador da marca Tokio Marine. Nossa parceria tem sido fundamental para reforçar nosso posicionamento no mercado, associando nossa marca a valores como segurança, confiança e alta performance. Felipe é um ícone do automobilismo e transmite credibilidade e seriedade, características que estão alinhadas ao nosso propósito de disseminar a importância do Seguro para a vida e o patrimônio das pessoas e empresas”, comenta Flávio Otsuka, Diretor de Estratégia de Crescimento e Marketing da Tokio Marine Seguradora.



Além de ser um dos grandes nomes da história do automobilismo brasileiro, Felipe Massa segue em alto nível competitivo, tendo conquistado a posição de vice-campeão da Stock Car em 2024 e sido um dos grandes destaques da temporada. Com sua vasta experiência na Fórmula 1, em que acumulou 11 vitórias, Massa continua sendo um exemplo de profissionalismo, determinação e segurança nas pistas, valores que se conectam diretamente à missão da Tokio Marine.



O piloto também participará de ativações e ações de relacionamento com Clientes e Parceiros de Negócios da Companhia e, mais uma vez, será o garoto-propaganda da campanha de mídia da Tokio Marine em 2025.



Nos últimos anos, Massa foi o rosto das campanhas “Coragem” (2023), na qual a Companhia propôs uma abordagem diferenciada sobre o mercado securitário, a de que para ter coragem é necessário estar preparado para os riscos por meio da proteção que o seguro proporciona e “Fique tranquilo, a Tokio Marine Resolve” (2024), idealizada com o intuito de reforçar que a Tokio Marine está sempre ao lado dos Segurados, independentemente da situação na qual se encontrem.



“É uma honra muito grande ter a Tokio Marine pelo quarto ano consecutivo ao meu lado nas pistas para que a gente consiga passar para as pessoas conceitos importantes de segurança e proteção, que eu faço questão de levar não só para o meu trabalho, mas para a minha vida no geral”, afirmou Felipe Massa.



Com um histórico de superação e comprometimento com a segurança dentro e fora das pistas, Massa reforça a importância da prevenção e da proteção, valores que a Tokio Marine busca compartilhar com seus Clientes.