A Sou Segura está convocando executivas e executivos do mercado que tenham interesse em participar, como mentora(e)s, do 7º ciclo do Programa de Mentoria. Segundo a coordenadora do programa, Simone Ramos, essa mentoria é fundamental para promover a equidade de gênero e o desenvolvimento profissional. “Nesta fase inicial do programa é importantíssimo que executivas e executivos do setor participem como mentoras e mentores, não apenas compartilhando seu conhecimento, mas também se beneficiando de novas perspectivas, contribuindo, assim, para um ambiente de trabalho mais inclusivo e inovador”, revela Simone.

Por sua vez, Valeria Chaves, que também coordena o programa, acentua que, no ano passado, a Sou Segura atingiu o recorde de inscrições, tanto para mentoradas quanto para mentoras (es). “A expectativa é de que neste 7º ciclo a procura seja ainda maior”,projeta Valeria. Ela explica que a(o)s mentora(e)s terão treinamento na Metodologia de Mentoria Sou Segura. Já as mentoradas participarão de rodadas de palestras com profissionais inspiradoras. “Mentoras(es) e mentoradas serão beneficiadas nessa jornada. Crescemos mais, quando crescemos juntas”, acrescenta.

Já Ana Carolina Mello, outra coordenadora, lembra que em todos os ciclos já realizados a Sou Segura contou com “mentores maravilhosos” para alavancar o programa. “É ótimo ver o engajamento dos executivos do mercado de seguros em contribuir para transformar as carreiras e, muitas vezes, até a vida pessoal das nossas mentoradas”, pontua Ana Carolina.