A joint venture formada pela Zattar Seguros e a Galamba Consultoria anuncia a chegada de Júlia Guerra como Diretora Sócia Comercial para atuação em âmbito nacional. A executiva será responsável pela estratégia de crescimento e diversificação das soluções de seguros para segmentos que incluem benefícios corporativos, transporte, logística, patrimonial, linhas financeiras e agronegócio.

Com 15 anos de experiência em liderança e desenvolvimento estratégico, Júlia Guerra tem um histórico sólido de inovação e crescimento no mercado segurador. Especialista em gestão e consultoria de riscos, ela atuou em projetos expressivos para grandes corporações multinacionais, contribuindo para a implementação de soluções inovadoras e a mitigação de riscos. Em sua trajetória profissional, passou por empresas como Swiss Re, JLT Brasil, Marsh, Wiz e Lockton.

“Estamos muito animados com a chegada da Júlia ao nosso time. Seu conhecimento aprofundado do setor e sua visão diferenciada são fundamentais para impulsionarmos nossos negócios em 2025. Sua vinda está alinhada ao nosso movimento estratégico de expansão para diversas áreas de atuação da empresa. Seu histórico de excelência no agronegócio nos mostrou que essa expertise pode ser aplicada também a outros nichos, potencializando resultados e aprimorando as operações de nossos clientes no Brasil”,destaca Lygia Muriel, Chief Strategy Officer.

Júlia Guerra reforça seu compromisso com o desenvolvimento estratégico e a inovação no mercado segurador. “Meu foco está na construção de negócios estratégicos e na expansão de mercado. Inicio essa nova fase com a missão de fortalecer parcerias, oferecer um atendimento consultivo e estruturar soluções alinhadas à prevenção de riscos, sempre integrando inteligência de dados e tecnologia. Nosso objetivo é entregar soluções personalizadas e criar oportunidades de crescimento sustentável para os clientes”,ressalta.

Com um modelo consultivo e integrado, a JV Zattar & Galamba amplia sua capacidade de entrega, oferecendo muito mais do que apólices tradicionais. O portfólio de seguros vai além da proteção patrimonial, proporcionando otimização operacional, previsibilidade econômica e redução de riscos para empresas de todos os portes e setores da indústria, em todas as regiões do país.

Júlia Guerra é mestre em Administração pela Bond University (Austrália) e em Agronegócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Além disso, possui formação em Propaganda & Marketing pela Universidade Mackenzie e é Médica Veterinária pela Universidade Paulista.