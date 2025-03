Planos Seguros: Cuidados com a mente para uma vida plena  

O Projeto Vida Longa segue com foco em hábitos saudáveis e em uma jornada mais longeva. O segundo videocast Planos Seguros com a ALM, veiculado na rádio BandNews RJ, falou sobre os Cuidado da mente para uma vida plena. A jornalista Gabriela Morgado e a head de marketing e RH da ALM, Valeria Luchesi, receberam a psicóloga, doutora e mestre em psicanálise, Katia Faissol.

O surgimento da psicanálise, especialmente através do trabalho de Freud, no início do Século XX, trouxe uma nova abordagem para compreender as doenças mentais. Antes desse movimento, os neurologistas tentavam diagnosticar e tratar o que consideravam histerias, mas muitas soluções médicas tradicionais falharam.

Durante a entrevista, Katia Faissol abordou que com o avanço científico e um maior entendimento do cérebro, a doença mental deixou de ser vista apenas como um estigma. A desinstitucionalização e o movimento antimanicomial mudaram a forma como as pessoas são tratadas.

“Hoje, a internação involuntária é restrita e só ocorre em circunstâncias específicas. Apesar dos progressos, ainda há um preconceito persistente em relação à saúde mental, onde muitas pessoas acreditam erroneamente que “psicólogo trata de doido”. Na realidade, a psicologia abrange uma variedade de condições que afetam o bem-estar emocional e psicológico de todos”, explicou.

A especialista ainda afirmou que a saúde mental deve ser abordada de forma simultânea, envolvendo tanto a psicologia quanto a psiquiatria. Em situações de risco, é crucial que o paciente compreenda que não está sozinho e que a ajuda profissional é necessária.

"A saúde mental é um passo fundamental forçando um autoconhecimento que pode prevenir agravamentos futuros e doenças mentais. A conscientização deve ser aumentada, para que as pessoas reconheçam a gravidade dessas condições e entendam que buscar ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza", concluiu.