Europ Assistance cresce no mercado de mobilidade

Desde o início do ano, os brasileiros começaram a notar carros diferentes em suas vias. Com design arrojado, alta performance em motores 100% elétricos e funções inteligentes, a NETA Auto chegou ao país com o objetivo de popularizar o EV (veículo elétrico) smart mundo afora. Para cuidar de seus clientes brasileiros, a NETA Auto acaba de fechar parceria com a Europ Assistance para a execução de seu serviço de Atendimento ao Consumidor.

A NETA Auto passa a contar com a expertise de mercado e o atendimento de qualidade e excelência da Europ Assistance em seus canais de suporte de vendas e SAC para dúvidas e informações dos modelos AYA e X. Os clientes atuais ou potenciais da empresa poderão esclarecer questões, solucionar problemas, registrar solicitações e receber informações sobre produtos e serviços, incluindo usabilidade e eventuais problemas do veículo.

“O segmento de veículos elétricos e híbridos está em ascensão e prevê um aumento na busca por empresas especializadas pelos próximos anos. Hoje, prestadores de serviços devem estar preparados para fazer o atendimento dos modelos de carros elétricos e híbridos que estão no Brasil e os que ainda estão por vir. Pensando nisso, a Europ Assistance Brasil capacitou toda a sua Equipe para atender os carros que possuem esse tipo de tecnologia”, conta Rita Graziano, Gerente de Novos Negócios da Europ Assistance.

“Temos muito orgulho da parceria com a NETA Auto, uma vez que está em sinergia com as nossas políticas de ESG e acreditamos muito no desenvolvimento de energias limpas. Os carros elétricos representam o futuro da mobilidade urbana, rumo a um planeta mais sustentável”, completa Rita.

O potencial deste mercado é enorme. Em 2022, a NETA Auto liderou as tabelas de vendas entre as startups de EV. Em 2023, os preços de veículos únicos aumentaram 35% e as exportações cresceram 360%. De janeiro a maio de 2024, o volume de vendas foi de aproximadamente 42 mil veículos, ocupando o sexto lugar em termos de volume de vendas. Desde seu lançamento em 2017, até o final de 2024, a empresa alcançou 420 mil vendas globais.