A seguradora Prudential do Brasil lança um pacote de benefícios com foco nos cuidados com a saúde para os clientes do seguro de Vida em Grupo. A partir de agora, as companhias de pequeno, médio e grande portes podem incluir ou contratar assistências nutricional e psicológica, check-up médico e segunda opinião médica internacional para seus colaboradores. As novas assistências se somam às outras já oferecidas pela Prudential aos seus clientes do segmento coletivo, entre elas assistência funeral, cesta natalidade, pet e residencial. Os benefícios reforçam o compromisso da seguradora em apoiar seus segurados a cuidarem da saúde e a conquistarem o bem-estar físico, emocional e financeiro, além da longevidade.

“Na Prudential, queremos apoiar as companhias na promoção de um ambiente mais saudável. Por isso, estamos continuamente ampliando o número de assistências disponíveis com o objetivo de proporcionar aos nossos clientes oportunidades para aumentar a qualidade de vida dos seus colaboradores, como a chance de consultar especialistas internacionais antes de uma decisão importante sobre um tratamento médico ou a escolha de um plano de alimentação sob medida”, afirmou o diretor de Parcerias Comerciais Erick Luft.

A assistência segunda opinião médica internacional, por exemplo, oferece a possibilidade de revisão de diagnóstico por especialistas renomados de hospitais de referência em outros países, ajudando a encontrar o tratamento mais adequado para doenças graves. Já a assistência nutricional proporciona orientação sobre alimentação saudável e controle de peso. Com a assistência psicológica, o segurado pode receber acolhimento e orientação emocional, contribuindo para o bem-estar mental. Para acompanhar a saúde, fazer análises preventivas e diagnósticos precoces, o segurado pode contar com o check-up médico.

Além das novas assistências, a Prudential também disponibiliza telemedicina como um dos benefícios relacionados aos cuidados com a saúde. A oferta dessa e de outras assistências para uso em vida segue uma tendência de mercado. Após a pandemia, 75% dos brasileiros passaram a ter mais cuidado com a saúde, segundo uma pesquisa da Ernest Young, de 2023, e a maioria dos entrevistados pelo estudo Prudential/FGV (2023) apontou que obter maior proteção em vida – como auxílio financeiro para acidentes, doenças graves e despesas médicas – é um dos principais motivos para se contratar um seguro de vida.