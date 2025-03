Sincor-GO comemora o Dia da Mulher com festa e reconhecimento

O encontro aconteceu no Bolshoi Pub, reunindo profissionais do setor de seguros para uma noite especial, repleta de boa música, gastronomia refinada e drinks exclusivos.

Mais do que uma celebração, o evento foi um momento de conexão e valorização, onde o networking e os reencontros ganharam um brilho especial. Entre conversas descontraídas e brindes à trajetória das mulheres no mercado de seguros, a energia era de pura celebração e reconhecimento.

O presidente do Sincor-GO, Vinicius Porto, e a vice-presidente social, Vera Campos, reforçaram o papel fundamental das mulheres no setor, destacando o compromisso, a competência e a resiliência que fazem delas protagonistas dessa história de sucesso. Com palavras de gratidão e incentivo, a noite se tornou ainda mais inspiradora, reforçando o reconhecimento do Sindicato pelo talento e dedicação das mulheres seguradoras.

O evento foi um verdadeiro tributo à força feminina, deixando na memória de todos a certeza de que juntas, as mulheres transformam e elevam o mercado de seguros e a nossa sociedade a novos patamares.