Seguro de carro popular custa, em média, R$ 2,4 mil, diz Agger

Apesar das altas nos preços, os modelos de veículos populares no Brasil continuam atraindo consumidores. Além de considerar a economia e eficiência do carro, o seguro também deve ser levado em conta na hora da escolha. Segundo levantamento da Agger, parceira de corretores de seguros com a maior plataforma de gestão e cotações de seguros do Brasil, o preço médio do seguro dos dez carros novos mais baratos gira em torno de R$ 2 mil. Confira a seguir o ranking com as médias de preços dos cinco mais populares do Brasil.

Fiat Mobi Like 1.0: R$ 2.250,00

R$ 2.250,00 Renault Kwid Zen 1.0: R$ 2.200,00

R$ 2.200,00 Citroën C3 Live 1.0: R$ 2.510,00

R$ 2.510,00 Fiat Argo 1.0: R$ 2.625,00

R$ 2.625,00 Renault Stepway Zen 1.0: R$ 2.115,00

R$ 2.115,00 Peugeot 208 1.0: R$ 3.000,00

Hyundai HB20 1.0: R$ 2.220,00

R$ 2.220,00 Volkswagen Polo 1.0: R$ 2.115,00

R$ 2.115,00 Chevrolet Onix 1.0: 2.840,00

2.840,00 Fiat Cronos 1.0: R$ 2.770,00

“Os valores podem variar significativamente conforme o perfil do motorista, a região e o uso do veículo. Essas diferenças refletem a flexibilidade do mercado em atender necessidades específicas, oferecendo soluções personalizadas. Essa dinâmica garante proteção adequada a diversos cenários, adaptando-se às particularidades de cada cliente”, destaca Gabriel Ronacher, CEO da Agger.

Fatores como maior risco de acidentes e furtos em centros urbanos, ou mesmo o uso comercial do veículo, também podem influenciar os preços das apólices, deixando-as mais altas. Por isso, antes de fechar um contrato de seguro, a recomendação é buscar um corretor especializado, capaz de oferecer uma avaliação personalizada e evitar surpresas indesejadas no futuro. O acesso a esses dados ajuda a promover escolhas conscientes e a valorizar a proteção patrimonial.

Nos últimos anos, os carros populares têm registrado aumentos significativos em seus preços de mercado, um reflexo de pressões inflacionárias, aumento no custo de produção e adoção de tecnologias mais modernas e sustentáveis. Apesar disso, o país vive uma crescente na venda de veículos novos e usados.

De acordo com levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em 2024 as vendas de veículos leves novos e usados alcançaram 14,2 milhões de unidades, o maior volume da história do Brasil. Para 2025, a entidade projeta um crescimento adicional de 5,6%.