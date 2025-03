BVIX lança solução para proteger mulheres vítimas de violência

Pesquisas mostram que a violência contra mulher é grave, recorrente e só faz crescer, independentemente da região do país, idade e classe social das vítimas. Dados da última pesquisa do Ministério das Mulheres, revela que 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica.

“A BVIX, comprometida com uma abordagem inovadora e inclusiva no mercado de seguros, desenvolveu o Seguro Amparo Mulher para oferecer suporte especializado às seguradas. A solução combina proteção financeira e serviços assistenciais desenhados para atender às necessidades específicas das mulheres, proporcionando mais segurança e tranquilidade em seu dia a dia”, pontua Ed de Almeida Carlos, diretor da BVIX.

Entre os diferenciais do Seguro Amparo Mulher, estão: Amparo Protetivo (indenização para mulheres vítimas de violência doméstica, auxiliando sua reestruturação); Cobertura por perda de renda; Suporte financeiro caso a segurada perca o emprego devido à violência; Apoio emocional (atendimento psicológico remoto para acolhimento e orientação); Rede de benefícios (descontos e cashback em lojas e serviços parceiros).

O produto ainda inclui telemedicina 24 horas, check-up anual e atendimento odontológico de urgência, proporcionando suporte à saúde da mulher.

Helios Lavrador, experiente no setor de seguros e parceiro da BVIX, tem liderado iniciativas para ampliar o debate sobre a violência contra a mulher. Entre as ações, destacam-se lives com mulheres que compartilharão suas histórias e desafios, criando um espaço seguro para troca de informações e apoio mútuo. Segundo Lavrador, “é fundamental oferecer segurança e autonomia para que as mulheres possam se proteger em situações de vulnerabilidade, sem depender de quem as colocou em risco”.

Com essas iniciativas, a BVIX reforça seu compromisso com a oferta de soluções inovadoras e acessíveis, voltadas às reais necessidades das mulheres. “Queremos ir além da proteção financeira, promovendo cada vez mais segurança, autonomia e qualidade de vida”, conclui Ed de Almeida Carlos.