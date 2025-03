Ouvidoria da Seguros Unimed tem 93,5% de efetividade em 2024

O Dia do Ouvidor (no último dia 16) celebra a relevância das ouvidorias como canais diretos de comunicação com os clientes. A data reforça o papel da escuta ativa e da resolução de conflitos, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços prestados pelas empresas. Na Seguros Unimed, a ouvidoria é essencial para o aprimoramento do atendimento e para a gestão das demandas dos clientes.

Em 2024, a ouvidoria da seguradora registrou 24,2 mil manifestações, o que representa um aumento de 18,3% em relação ao ano anterior. A empresa manteve uma taxa de efetividade de 93,5% no atendimento às solicitações.

“Nosso compromisso é com a melhoria constante do atendimento aos nossos beneficiários. A ouvidoria é um canal essencial, que nos permite agir de forma rápida e eficaz, sempre buscando soluções que atendam às necessidades de todos”, declarou Silas Rivelle, Ouvidor da Seguros Unimed.

A ouvidoria tem o importante papel na companhia de fortalecer a confiança nas relações interpessoais e institucionais, promover um ambiente de trabalho mais saudável e propiciar uma melhor experiência ao cliente. A gestão eficaz da área é fundamental para mitigar riscos, além de assegurar que a empresa esteja alinhada com valores éticos e expectativas do mercado.