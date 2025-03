Affinity Seguro Viagem reforça equipe comercial no Nordeste

A Bahia, cujo território é liderado pelo gerente Nilton Silva, passa a contar com dois novos executivos comerciais. Leandro Matos e Vanessa Matos. Leandro chega trazendo 25 anos de experiência no trade turístico. Com passagens por grandes operadoras como CVC, Maktour, Prime, Iberoservice, MasterOp e Visão Operadora, ele atuou em diversas frentes, incluindo atendimento a agências, supervisão de produtos e coordenação comercial. “Estou muito feliz e otimista em agregar experiência ao time Affinity e aprender mais sobre o universo do seguro viagem, contando sempre com a parceria dos agentes”, afirma.

Vanessa soma 22 anos de experiência no setor, com passagens por companhias aéreas, consolidadoras e agências de viagens. “Fico muito feliz em fazer parte do novo time da empresa! Estou ansiosa para contribuir com minhas habilidades e experiências adquiridas ao longo desses anos. Juntos, vamos enfrentar desafios, alcançar objetivos e transformar ideias em resultados concretos”, destaca.

Já Ricardo Sousa assume como executivo comercial nos mercados de Pernambuco e Alagoas. Com 20 anos de experiência, ele já passou por empresas como Flytour, Ancoradouro e FRT Operadora. “Estou muito feliz por fazer parte do time Affinity. Com a experiência adquirida ao longo dos anos, espero contribuir para o crescimento e sucesso da empresa, buscando trazer bons negócios, inovação e excelência”, ressalta.

O CEO do Affinity Seguro Viagem, Marilberto França, destaca que as contratações reforçam o compromisso da empresa com a expansão e a qualidade no atendimento. “O Nordeste é um mercado estratégico para o Affinity, e a chegada de Leandro, Vanessa e Ricardo fortalece nossa equipe com profissionais experientes e qualificados. Estamos confiantes de que eles vão agregar muito ao nosso crescimento e ao relacionamento com os agentes de viagem”, afirma o executivo.

Com as novas contratações, o Affinity Seguro Viagem reafirma sua estratégia de expansão e fortalecimento da marca em todo o país, garantindo suporte e proximidade cada vez maior com seus parceiros comerciais.