A Superintendência de Seguros Privados (Susep) realizará, no dia 25 de fevereiro, às 18h, uma live no seu canal do YouTube para esclarecer dúvidas sobre o concurso público da Autarquia. O evento contará com a participação de servidores da carreira de Analista Técnico, de representantes da área administrativa e da Diretoria.



Durante a transmissão, os participantes apresentarão detalhes sobre o certame, incluindo número de vagas, áreas de atuação e estrutura das provas, além de abordar a carreira, os benefícios e o trabalho na Susep, e responder às principais dúvidas do público.



Os interessados poderão acompanhar a live no canal da Susep no YouTube e enviar perguntas ao vivo pelo chat.

Data: 25/02

Horário: 18h

Onde assistir: Canal da Susep no YouTube



Inscrições abertas



As inscrições para o concurso público da Susep estão abertas e podem ser realizadas até o dia 10 de março, exclusivamente pelo site da banca organizadora. Mais informações estão disponíveis no edital do concurso, acessível no site da Susep.



Para acompanhar todas as atualizações sobre o concurso público, siga a Susep nas redes sociais e fique por dentro das novidades.