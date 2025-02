O Estado de São Paulo registrou aumento de 7,26% nos roubos e furtos de motos, em 2024, em comparação com o ano anterior. Foram registrados 38.039 boletins de ocorrência no total, sendo 36.735 relacionados a motocicletas e 1.304 eventos com motonetas, também conhecidas como scooters. Os meses de outubro, novembro e dezembro lideram as estatísticas. Os dados fazem parte do Boletim Tracker-Fecap, que acaba de ser tabulado.

Roubo e Furto Motociclo Motoneta Total Geral 2024 36.735 1.304 38.039 2023 34.143 1.322 35.465

Os furtos são os preferidos pelos bandidos. Ao todo foram 27.283, um aumento de 11,7% na comparação com 2023, que registrou 24.423. Já os roubos somaram 10.756 casos em 2024, com diminuição de 2,59% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 11.042 roubos. “A modalidade furto é a mais praticada pelos criminosos por envolver menor risco. Além disso, a pena imposta ao criminoso é mais branda”, analisa o gerente de Comando e Monitoramento do Grupo Tracker, Vitor Corrêa.

Roubo e Furto 2024 Furto (art. 155) Roubo (art. 157) Total Geral 2024 27.283 10.756 38.039 2023 24.423 11.042 35.465

Cidades mais perigosas

O Boletim Tracker-Fecap revela que 75,74% das ocorrências estão concentradas em 20 municípios. “Esse dado evidencia a necessidade de ações de segurança pública direcionadas e estratégias específicas para cada uma delas”, afirma o pesquisador da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) responsável pelo estudo, Erivaldo Vieira.

A liderança na concentração de ocorrências permanece na capital, com um aumento de 9% no número de casos (15.474 em 2024 contra 14.185 em 2023). Campinas caiu da segunda para a terceira posição, com redução de 8,5% no número de ocorrências (1.429 em 2024 contra 1.562 em 2023). Guarulhos apresentou um aumento significativo de 40,1%, subindo da sétima para a terceira posição (1.250 ocorrências em 2024, comparado com 892 em 2023). Osasco manteve-se no quarto lugar, com um pequeno aumento de 0,7% no número de casos (1.143 em 2024 contra 1.135 em 2023). São Bernardo do Campo e Santo André subiram posições com um aumento de 7,7% e 11,3% respectivamente. Santos e Sorocaba também tiveram aumentos consideráveis, com a primeira subindo para a 8ª posição com alta de 11,6% e a segunda se mantendo na 7ª com um aumento de 32,9%. Além de Campinas, Diadema (-10,6%) e Praia Grande (-7,3%) registraram redução de eventos.

Análise de Ocorrências por Cidade 2024 Contagem de BO SÃO PAULO 15.474 CAMPINAS 1.429 GUARULHOS 1.250 OSASCO 1.143 SÃO BERNARDO DO CAMPO 1.087 SANTO ANDRÉ 1.051 SOROCABA 990 SANTOS 862 CARAPICUÍBA 672 DIADEMA 650 RIBEIRÃO PRETO 563 MAUÁ 488 SÃO VICENTE 453 PRAIA GRANDE 429 COTIA 429 SUMARÉ 409 TABOÃO DA SERRA 399 EMBU DAS ARTES 382 ITAPEVI 327 ITAQUAQUECETUBA 322 Total Geral 28.809

Análise de Ocorrências por Cidade 2023 Contagem de BO SÃO PAULO 14.185 CAMPINAS 1.562 OSASCO 1.135 SÃO BERNARDO DO CAMPO 1.009 SANTOS 975 SANTO ANDRÉ 944 GUARULHOS 892 SOROCABA 745 DIADEMA 727 CARAPICUÍBA 622 RIBEIRÃO PRETO 573 SÃO VICENTE 478 SUMARÉ 468 PRAIA GRANDE 463 COTIA 428 MAUÁ 428 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 332 LIMEIRA 325 HORTOLÂNDIA 321 BARUERI 293 Total Geral 26.905

Bairros e vias mais perigosos

Os 20 bairros mais afetados (com 4.911 ocorrências) representa 31,7% do total de roubos e furtos na cidade de São Paulo (15.474). Os percentuais mais significativos foram em Santana, Barra Funda e Bela Vista, com variações de 21,2%, 55,7% e 19,7%, respectivamente. Por outro lado, Lapa, Vila Mariana e Tatuapé tiveram redução nos casos.

2024 Contagem de _BO 2023 Contagem _BO SANTANA 422 BARRA FUNDA 271 SANTO AMARO 367 BELA VISTA 234 IPIRANGA 300 CAMPO LIMPO 215 BELA VISTA 279 CAPAO REDONDO 241 VILA PRUDENTE 269 IPIRANGA 288 MOOCA 267 ITAIM BIBI 221 LAPA 263 JARDIM PAULISTA 200 VILA MARIANA 227 JD SÃO LUIS 170 CAPAO REDONDO 223 LAPA 325 GRAJAU 219 LIBERDADE 220 CAMPO LIMPO 212 MOOCA 257 SAO MATEUS 205 PERDIZES 189 JARDIM PAULISTA 201 PINHEIROS 215 SAPOPEMBA 199 SANTANA 349 LIBERDADE 198 SANTO AMARO 296 CIDADE ADEMAR 190 SAPOPEMBA 188 PERDIZES 187 TATUAPE 298 JARDIM ANGELA 180 VILA MARIANA 330 ITAQUERA 173 VILA PRUDENTE 238 Total Geral 4911 Total Geral 4900

A Avenida Sapopemba teve elevação de 8,9% nas ocorrências, mantendo-se entre os logradouros com maior incidência de crimes. Em seguida vem Avenida das Nações Unidas, com crescimento de 7,1% nos eventos. E rua Voluntários da Pátria está em terceiro, com um pequeno aumento de 1,3%. “Os maiores percentuais foram observados na Avenida Vereador Abel Ferreira, na Rua Adolfo Adam e na Rodovia Fernão Dias, com variações de 10,9%, 9,4% e 6,5%, respetivamente”, completa Erivaldo Vieira.

2024 Contagem de BO 2023 Contagem de Bo AVENIDA SAPOPEMBA 86 AVENIDA SAPOPEMBA 79 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 70 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 65 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 59 RUA AGOSTINHO CANTU 61 AVENIDA VILA EMA 55 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 52 ESTRADA DO ALVARENGA 53 ESTRADA DE ITAPECERICA 49 RUA VERGUEIRO 49 AVENIDA VILA EMA 45 AVENIDA VEREADOR ABEL FERREIRA 46 ESTRADA DO M’BOI MIRIM 45 ESTRADA DO M’BOI MIRIM 44 RUA PADRE ADELINO 43 RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 43 AVENIDA INTERLAGOS 43 RUA PADRE ADELINO 42 RUA VERGUEIRO 41 AVENIDA ARICANDUVA 40 ESTRADA DO ALVARENGA 39 RUA AGOSTINHO CANTU 40 ESTRADA DO CAMPO LIMPO 38 AVENIDA RAGUEB CHOHFI 38 RUA DONA VERIDIANA 36 RUA TREZE DE MAIO 36 AVENIDA RAGUEB CHOHFI 35 AVENIDA CARLOS LACERDA 35 AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 35 RUA ADOLFO ADAM 34 RUA CAVOUR 33 RODOVIA FERNÃO DIAS 33 RUA PEDRO DE TOLEDO 33 RUA CAVOUR 33 RUA PAMPLONA 31 AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 33 RUA AMÉRICO VENTURA 31

Modelos mais visados

As marcas Honda e Yamaha são as mais visadas pelos criminosos, representando 68% dos 30 modelos mais roubados e furtados. “A preferência está relacionada ao grande número de unidades em circulação, o que as torna mais fáceis de revender no mercado ilegal de peças”, diz o especialista do Grupo Tracker.

Entre os modelos da Honda, a CG Fan 160 lidera o ranking de ocorrências em 2024. No caso da Yamaha, o modelo mais roubado foi a FZ25 Fazer, cuja combinação de desempenho e versatilidade a torna atrativa não apenas para os motociclistas, mas também para o mercado ilegal de peças, aumentando sua vulnerabilidade a esse tipo de crime.

Indicador de vulnerabilidade

O Boletim Tracker-Fecap traz um indicador inédito sobre a vulnerabilidade das cidades do Estado de São Paulo com relação aos roubos e furtos de motocicletas. O dado é a razão entre o número de boletins de ocorrência (BO) e o total de veículos (motocicletas + motonetas).

O município com a maior taxa de risco é Carapicuíba, com 2,80%. Enquanto Ribeirão Preto apresenta a menor taxa de risco (0,36%)