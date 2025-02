MetLife e o futuro dos investimentos no BTG Summit 2025

A MetLife marcou presença no BTG Summit 2025, realizado nos dias 12 e 13 de fevereiro, no WTC Events Center, em São Paulo. Durante o evento, que reuniu milhares de profissionais do mercado e convidados nacionais e internacionais para discussões sobre os rumos do setor, a empresa destacou como o seguro de vida, odontológico e previdência devem ser considerados parte essencial de uma estratégia de investimentos, garantindo segurança e planejamento para o futuro.



No dia 13 de fevereiro, no painel Talks da MetLife, tivemos Joyce Barbosa, Diretora Comercial, Luiz Spricido, Superintendente de Produtos na MetLife, e como convidada da executiva e mediadora Julien Tarantino, Diretora Comercial BTG, que discutiram a temática “Saúde e Seguro: O que temos para o futuro”. “Acreditamos que a proteção financeira vai além da previsibilidade de mercado, ela representa a construção de um futuro sólido e seguro. O seguro de vida, a previdência e os benefícios odontológicos, quando bem planejados, são soluções estratégicas para indivíduos e empresas, proporcionando estabilidade e segurança patrimonial ao longo do tempo.”, afirma Joyce.



Além da participação nos painéis, a MetLife contou com um estande interativo, proporcionando uma experiência imersiva aos participantes, com dinâmicas e momentos de networking com especialistas do setor. A empresa também promoveu almoços com profissionais do mercado, com foco no fortalecimento de conexões, incentivo à troca de experiências e debates sobre perspectivas para 2025.



Para Joyce Barbosa, o evento foi uma oportunidade valiosa para estreitar o diálogo com grandes players de mercado e reforçar o compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento do setor: “A participação da MetLife no BTG Summit 2025 reafirma nosso compromisso com o mercado financeiro, destacando a importância da proteção financeira no planejamento de longo prazo. Ao lado dos assessores e gestores de investimentos, seguimos investindo em novas soluções e fortalecendo nossas parcerias para impulsionar inovação e crescimento no setor de seguros.”, finaliza.