Icatu apresenta cobertura para pais no seguro de vida

EXCLUSIVO – A Icatu Seguros anunciou uma melhoria em seu produto Essencial com uma nova cobertura para falecimento de pais, oferecendo suporte financeiro aos filhos em caso de perda. A iniciativa reforça o compromisso da empresa em ampliar a proteção familiar e faz parte de sua estratégia de crescimento no segmento de Vida Individual.

Essa cobertura pode ser contratada por segurados com pais de até 80 anos. O benefício pode chegar a R$100 mil por pessoa, totalizando até R$ 200 mil por família caso ambos os pais sejam incluídos.

“O mercado de vida individual cresce exponencialmente desde pandemia, que tornou esse assunto mais recorrente na vida das pessoas devido aos óbitos repentinos. Na nossa empresa, tivemos um aumento de 90% em novas vendas no seguro de vida individual nos últimos dois anos”, destaca a diretora de Produtos de Vida da Icatu Seguros, Luciana Bastos.

Essa nova cobertura se junta às diversas outras já oferecidas pelo produto, como o pagamento de indenização em casos de falecimento ou invalidez permanente por acidente do segurado. Além disso, inclui um auxílio emergencial para ajudar os familiares com despesas imediatas após a morte do segurado e uma proteção adicional para diagnóstico de doenças graves, garantindo suporte financeiro extra para tratamentos médicos e cuidados necessários.

O Essencial também traz a possibilidade de adesão facilitada, que pode ser realizada por meio de uma autodeclaração de saúde, conforme o capital segurado e as coberturas escolhidas. Esse formato agiliza o processo de contratação e amplia o acesso ao seguro. Além disso, o produto permite que cada segurado personalize sua proteção, escolhendo as coberturas que melhor atendem às suas necessidades e planejamento financeiro.

“Estamos sendo muito bem recebidos, pois é um produto novo no mercado e muito interessante quando falamos em proteção à vida, porque é algo que protege todas as partes envolvidas na proposta”, acrescenta Luciana.

Isso reflete o compromisso da seguradora em ampliar o acesso às coberturas que atendam as diferentes necessidades dos segurados. Para isso, são desenvolvidas soluções que permitem a personalização dos seguros, garantindo suporte financeiro em momentos de imprevisto. A empresa busca constantemente aprimorar seus produtos, alinhando-se às demandas do mercado e às mudanças no perfil dos consumidores.

“Nós, como uma seguradora de pessoas, temos como princípio oferecer soluções para proteger pessoas. Portanto, nosso propósito é dar a maior proteção possível às famílias”, conclui.

Lucas Monteiro