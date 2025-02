Generali lança videocast para comemorar 100 anos

Em celebração ao seu centenário, a Generali Brasil lança uma série de videocasts, em parceria com a MIT Technology Review Brasil, trazendo conteúdos inovadores e relevantes para o público. O objetivo é compartilhar histórias inspiradoras e discutir temas importantes como mercado de seguros, negócios, clientes e tecnologia.

O primeiro episódio conta com a participação de Andrea Crisanaz, CEO da Generali Brasil. Durante a entrevista, Andrea compartilha sua trajetória na companhia, seus desafios e conquistas ao longo dos anos e sua contribuição para o crescimento e desenvolvimento da Generali no país. Além disso, o CEO explora a área de inovação e tecnologia e traz sua visão do mercado.

O videocast já está disponível nos canais oficiais da MIT Technology Review Brasil e da Generali Brasil no Youtube, com novos episódios a cada semana até março. O público pode acompanhar a série, que trará os diretores da multinacional e debates sobre temas transformadores para o mercado e sociedade.

Esta é uma das ações em comemoração aos 100 anos da empresa e traz uma oportunidade exclusiva para quem deseja entender a visão da Generali sobre o futuro dos negócios e o papel da companhia no Brasil e no mundo.