Lucro do Grupo Bradesco Seguros atinge R$ 9,1 bilhões em 2024

O Grupo Bradesco Seguros registrou lucro líquido de R$ 9,1 bilhões em 2024, o maior da série histórica da empresa, com alta de 0,8% e ROAE de 22,4%. No quarto trimestre do ano, o montante alcançou R$ 2,5 bilhões, crescimento de 6,6% frente ao trimestre anterior. Já o faturamento (receitas de prêmios, contribuições de previdência e receitas de capitalização) somou R$ 121,1 bilhões em 2024, representando evolução de 13,6% perante 2023.

Além da significativa evolução das receitas, a performance do índice de eficiência administrativa, que atingiu o patamar de 3,6%, e a redução do índice de sinistralidade em 4pp contribuíram para o avanço de 7,5% do resultado das operações de seguros, que encerrou o ano na faixa superior do guidance.

No ramo de Seguro de Pessoas, a Bradesco Vida e Previdência evoluiu as coberturas e assistências na família de produtos individuais, além de incluir a opção de vigência vitalícia. Já a grade de soluções para pequenas e médias empresas ficou ainda mais completa, com o lançamento do seguro Empresarial Flexível MEI e a ampliação de capitais e coberturas do Empresarial Flexível Pessoa Chave. Cabe citar, ainda, o crescimento de 25% nas emissões do Seguro Prestamista no 4T24, em comparação ao 4T23, e a eleição, pelo segundo ano, do Seguro Viagem da Bradesco Vida e Previdência como Escolha Certa da Proteste.

Em Previdência Privada, destaque para a captação em novos produtos com cobertura de risco, pensão e pecúlio, e para produtos de acumulação com alocação internacional, que já superam R$ 3 bilhões em patrimônio. No segmento corporativo, a companhia desenvolveu novas soluções para pequenas e médias empresas e conquistou planos estruturados de empresas multinacionais de grande porte.

A Bradesco Saúde ampliou o acesso de seus beneficiários aos cuidados com a saúde mental disponibilizando, via app e site, a plataforma Psicologia Viva, que oferece sessões de terapia por videochamada. A empresa também expandiu sua rede referenciada na região Centro-Oeste, reforçando o atendimento em municípios relevantes para o agronegócio, e intensificou o trabalho de fortalecimento da rede na região Nordeste, com foco em qualificação e ampliação.

No segmento de Seguro Auto, a Bradesco Atuo/RE criou o Sinistro Auto Conectado (SAC), modelo no qual 100% dos avisos de sinistros podem ser realizados de forma virtual. A partir de maio, passou a oferecer aos clientes franquia super-reduzida e ampliou para 365 dias a cobertura de valor de indenização de veículos 0 Km. A companhia também firmou com a Livelo parceria que possibilita a utilização de pontos na contratação total ou parcial do seguro, e anunciou a criação do Bradesco Seguro Moto, para atender às necessidades do segmento.

Em Ramos Elementares, a Bradesco Auto/RE lançou, em novembro, o “Bradesco Empresarial PME” e o “Bradesco Empresarial MEI”, com oferta de planos pré-moldados e simples contratação para esses segmentos, sem inspeção de risco, proporcionando agilidade para os clientes. Além disso, a empresa desenvolveu, em conjunto com o Bradesco Expresso, um novo produto pré-formatado, com o intuito de ampliar o acesso ao seguro residencial.

Já a Bradesco Capitalização ofertou produtos inovadores ao longo do ano, mantendo a liderança de mercado.

A Atlântica Hospitais segue seu plano de investir no segmento e firmar parcerias com operadores especialistas na oferta de novas unidades e tecnologia hospitalar, ampliando o acesso ao ecossistema de saúde. A empresa concluiu a aquisição de participação de 20% do Grupo Santa, rede de hospitais líder na região Centro-Oeste, e criou a rede de hospitais Atlântica D’Or, inaugurando as unidades de Guarulhos (SP), Alphaville (SP) e Macaé (RJ), com oferta de 661 leitos, dos quais 528 já estão disponíveis. A empresa também lançou, no 4T, a marca Croma Oncologia, fruto de joint venture com a Beneficência Portuguesa e o Grupo Fleury, cujo propósito é integrar a jornada do paciente em uma rede de saúde mais completa e acolhedora no tratamento do câncer.