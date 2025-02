CORPe é administradora dos novos planos PME da Plena Saúde

O executivo Valmir Gomes, gerente geral da Plena Saúde, recebeu os convidados do time comercial da administradora de benefícios CORPe: Claudio Pardal, diretor nacional; Manoel Fontes, superintendente regional Sul e Sudeste; Adilson Silva, gerente de São Paulo e Grande São Paulo; e Ettore Campos, superintendente de Expansão e Novos Negócios.

Agora, os corretores têm a oportunidade de oferecer plano de saúde PME diferenciado em custo-benefício, além de premiação especial para o canal de vendas. “É mais uma oportunidade que a CORPe apresenta para o corretor ganhar muito dinheiro, ofertando em sua carteira o que o nosso mercado precisa e demanda”, defende Manoel Fontes. “A Plena vem proporcionar para o nosso amigo corretor, através da CORPe, esse produto incrível PME, que tenho certeza que vai dar muito resultado. Essa é uma grande parceria, já vínhamos há um tempo conversando sobre a criação desse produto”.

Foram apresentadas todas as condições comerciais. “Nosso valor está muito atrativo. Além da tabela de preços por taxa média, que é um diferencial nosso, temos também a tabela por faixa etária”, conta Silva.

Há mais de 35 anos, a Plena Saúde oferece atendimento na prestação de serviços médicos e hospitalares. Consolidou a sua rede com credenciados em diversos bairros da capital paulista e região metropolitana, além de possuir rede própria de atendimento, formada por oito unidades ambulatoriais e três hospitais com pronto-socorro 24 horas por dia. Hoje reúne mais de 150 mil vidas de planos médicos e 30 mil de odontológicos. “É mais uma importante operadora a entrar para o portfólio da CORPe, contribuindo com nosso objetivo de democratizar o acesso à saúde de qualidade, em todos os pontos do país”, frisa o diretor Claudio Pardal.

Para este lançamento, a Plena está focando na região também do Alto Tietê, que inclui cidades como Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, e também Taipas. “Esta é uma região muito carente de planos de saúde e agora temos um ‘baita produto’ para vender”, comemora o gerente estadual.

Na live, os executivos também tiveram a oportunidade de falar um pouco mais da CORPe e do cenário do mercado de planos de saúde.