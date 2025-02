CNseg mostra para presidentes dos Sindsegs estratégia para 2025

Com o objetivo de apresentar as ações que serão trabalhadas junto ao Governo Federal, o Congresso Nacional e o Judiciário ao longo de 2025, a Confederação Nacional das Seguradora (CNseg) recebeu os oito presidentes regionais dos Sindicatos das Seguradoras (Sindsegs) pela primeira vez. O encontro contou com a participação do presidente do Conselho Diretor da CNseg, Roberto Santos, e o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira.

Roberto destacou a importância do encontro para alinhamento e aproximação da Confederação com os sindicatos regionais acerca das atividades que norteiam o setor segurador por todo o país.

“Acho super propício esse encontro para alinhamento do papel e da importância dos sindicatos patronais no que diz respeito ao ecossistema do setor. O sindicato tem um papel muito importante regionalmente. Então, essa reunião, onde nós tivemos aqui os diversos presidentes regionais vai servir de alinhamento, sendo muito positiva para as ações do nosso mercado”, afirmou Roberto Santos.

Para Dyogo Oliveira, a aproximação com os sindicatos é uma das grandes virtudes da atual gestão da CNseg, e ressalta o apoio da Confederação nas iniciativas que os gestores regionais executam em suas localidades.

“Nesta reunião gostaria de mais uma vez enfatizar que precisamos da atuação regional dos Sindsegs para desenvolver ainda mais o setor. Além disso, toda a estrutura da CNseg, sua atuação técnica, de relacionamento e de comunicação, vai estar sempre à disposição”, afirmou.

Participaram do encontro os presidentes do Sindseg BA/SE/TO, Paulo Cesar Souza, do Sindseg RJ/ES, Saint’Clair Pereira, do Sindseg PR/MS, Guilherme Bini, do Sindseg RS, Ederson Daronco, do Sindseg SC, João Amato, do Sindseg SP, Patricia Chcacon, do Sindseg N/NE, Edmir Ribeiro, e do Sindseg MG/GO/MT/DF, Andréia Padovani. Também estiveram presentes na reunião os diretores da CNseg, de assuntos corporativos, Genildo Lins e de Estudos e Sustentabilidade, Alexandre Leal.

Parceria

Durante o encontro foram ressaltados um conjunto de ações entre CNseg e Sindsegs que deverão ser aplicados para aprimoramento das atividades do setor no país. Entre elas, destaque para promoção de ações de sinergia entre Confederação, Federações e Sindsegs; fortalecimento institucional e imagem do setor segurador; otimização de recursos; além de serem apresentados às inciativas do projeto de Parceria com estados.

O diretor de assuntos corporativos da CNseg, Genildo Lins, lembrou que a integração entre Sindicatos e CNseg é essencial para promoção do mercado por todo o país. “Pudemos demonstrar os temas que a gente trata nos estados em matéria legislativa e do poder executivo. Além disso, é importante ressaltar que os sindicatos são os que estão na ponta, são os que estão mais próximos dos governos estaduais e municipais, dessa forma eles têm um papel fundamental para ajudar a Confederação no trabalho de relação com os poderes locais, principalmente”, afirmou.