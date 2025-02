Alper Seguros inaugura primeira filial em Santa Catarina 

A Alper Seguros inaugura sua primeira filial em Santa Catarina, sendo a 6º no sul do país. Localizada em Chapecó, a nova unidade nasce da recente aquisição da Fracel Corretora de Seguros, tradicional empresa local com mais de 30 anos de atuação no mercado. A nova filial da companhia, que conta com uma equipe de mais de 30 colaboradores especializados, continuará sob a liderança de Iza Piva, diretora de operações da filial, e João Carlos Fontana, diretor comercial. O atendimento à região permanecerá o mesmo, mas agora com um portfólio expandido de serviços.

“Nossa chegada a Chapecó representa mais do que apenas a abertura de uma nova filial. É um compromisso com o desenvolvimento econômico local, trazendo soluções inovadoras e personalizadas para atender às necessidades específicas desta região, que é um dos principais polos do agronegócio brasileiro”, destaca Alexandre Boccia, VP de Filiais da Alper.

A filial se destaca pela capacidade de oferecer coberturas diferenciadas para riscos característicos da região, como proteção contra eventos climáticos severos, além de seguros especializados para as grandes indústrias frigoríficas locais e de transportes.

“A chegada da Alper traz para Chapecó sua expertise nacional em seguros corporativos, benefícios, transportes, frotas e gestão de riscos, aliada ao profundo conhecimento do mercado local, da equipe da Fracel”, comenta Iza Piva, diretora da filial.

A filial está localizada na Rua Rio de Janeiro, 253 D, Sala 1, bairro Presidente Médici, em Chapecó. O portfólio inclui soluções em seguros patrimoniais, frotas, vida empresarial, transportes e riscos corporativos, com atendimento personalizado tanto para pessoas jurídicas quanto físicas.