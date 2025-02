Os foliões que vão às ruas para se divertir durante o carnaval precisam ficar atentos aos possíveis contratempos para aproveitar o feriadão sem preocupações. Para deixar os clientes livres de qualquer imprevisto, o Santander oferece diversos tipos de seguros para proteger a residência, o cartão online e físico, as transações bancárias e até a viagem.

“Ter seguro permite que o cliente curta esses eventos sem preocupações. No Santander, oferecemos um portfólio completo para proteger o que é importante para os nossos clientes, com praticidade e cobertura sob medida”, explica Denis Ferro Junior, responsável pelo ecossistema Seguros e Assistências do Santander Brasil.

O Seguro Residencial Santander pode ser personalizado para atender as necessidades dos clientes. Sem carência, o seguro possui mais de 50 assistências e 10 opções de coberturas disponíveis para contratação, que vão desde roubo ou furto qualificado, danos causados por fogo, vento e água ou elétrico, quebra de vidros a roubo de bicicleta, patinete ou skate. A aquisição pode ser feita nas agências do Banco, central de atendimento ou diretamente no aplicativo, a partir de R$ 15 por mês.

Já o Seguro Viagem Santander oferece proteção 24 horas por dia/sete dias por semana em qualquer lugar do mundo contra atraso, extravio e danos de bagagem, cancelamento, interrupção ou extensão de viagem, atraso ou cancelamento de voo, além de cobertura de despesas odontológicas, médicas e hospitalares, morte acidental em viagem, invalidez permanente, total ou parcial por acidente, entre outros.

Possui assistência 100% em português, suporte para tirar dúvidas sobre o destino, hotéis, restaurantes e serviços adicionais, como suporte em caso de roubo ou perda de documentos e localização de bagagem. Pode ser adquirido por correntistas do Banco e são ofertados quatro planos (Nacional, América do Sul, Europa e Mundo). O valor varia de acordo com o destino e a quantidade de dias, e a contratação pode ser feita pelo aplicativo do Santander.

Já o Seguro Transações protege o cliente em caso de transação via Pix, TED ou TEF sob coação, durante um sequestro ou assalto, por exemplo, ou transferência realizada por terceiros em até três horas após roubo ou furto qualificado do celular. Produtos comprados via Pix e roubados nos sete primeiros dias após o recebimento da compra, também estão protegidos. A aquisição pode ser feita nas agências do Banco, na central de atendimento ou diretamente no aplicativo do Santander, a partir de R$ 13,85 por mês, sem carência.

Outra opção de proteção é o seguro para carro e moto. No Auto Compara, comparador de seguros auto do grupo Santander, o cliente pode escolher, sem carência, a melhor oferta de seguro para o carro ou moto, com cobertura contra roubo, furto acidentes e imprevistos. Após informar nome, CPF, endereço, marca, ano e modelo do veículo, o usuário recebe em 20 segundos cotações de todas as seguradoras parceiras. O valor varia de acordo com tipo de cobertura e a contratação pode ser feita pelo www.autocompara.com.br ou nas agências do Santander.

Por fim, para deixar os clientes mais tranquilos na hora de aproveitar a folia, o Seguro Cartão Protegido conta com proteção para o cartão físico e online. Entre as coberturas sem carência estão saque ou compra realizada sob coação e utilizações indevidas do cartão segurado por perda, furto ou roubo, realizado até 48 horas após o ocorrido. A partir de R$ 9,99, a contratação pode ser feita nas agências do banco, na Central de Atendimento ou diretamente no aplicativo do Santander.