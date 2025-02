BB Seguridade alcança lucro líquido de R$ 8,7 bi em 2024

A BB Seguridade anuncia ao mercado um lucro líquido de R$ 8,7 bilhões em 2024, número que representa um aumento de 9,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já o lucro gerencial ajustado da empresa, apurado de acordo com o padrão contábil adotado pela Susep, que não considera as normas do CPC-50 [IFRS 17], alcançou R$8,2 bilhões, uma alta de 5,7%.

Apesar de ter sido um ano desafiador, o lucro manteve a trajetória de alta em função do bom desempenho registrado no resultado operacional combinado de todas as empresas do grupo, que cresceu 11,9% no ano, já líquido de impostos, na visão gerencial. O baixo índice de sinistralidade (23,7%), menor patamar da série histórica, contribuiu para o bom resultado.

André Haui, presidente da BB Seguridade, afirma que “a consistência dos bons resultados da companhia consolida a estratégia que vem sendo executada, fundamentada nos pilares da experiência do cliente, da diversificação da distribuição e da modernização tecnológica, aliados à solidez do conglomerado BB e a qualidade técnica do nosso corpo funcional.”

• Seguros: crescimento de prêmios emitidos

Os prêmios emitidos expandiram 2,2% em relação a 2023, com forte desempenho dos seguros vida produtor rural (+21,2%), em razão da ampliação do público-alvo e expansão da importância segurada máxima, penhor rural (+28,1%), com excelente performance do novo produto penhor de animais, e prestamista (+7,9%), acompanhando evolução do crédito e assegurando a liderança de mercado no segmento. A distribuição de seguros de Grandes Riscos no segmento Atacado também seguiu em forte crescimento (+59%YoY). A sinistralidade alcançou o menor patamar da série histórica (23,7%), refletindo a qualidade da subscrição e os mecanismos de mitigação de riscos nos seguros rurais, como a diversificação geográfica e de culturas intrínseca à atuação nacional da seguradora e as proteções de resseguro adquiridas para a carteira.

• Previdência: crescimento de reservas e novo produto para garantia de crédito

As reservas de previdência cresceram 9,4% em doze meses e chegaram à marca de R$ 428,9 bilhões. Destaque para os R$ 800 milhões de recursos de previdência oferecidos como garantia de operações de crédito, após lançamento do Brasilprev Garantia, uma nova modalidade de produto que oferece liquidez aos nossos clientes e evita que eles acessem uma poupança de longo prazo no caso de necessidade momentânea.

• Capitalização: arrecadação e lucro crescentes

No ano, o lucro líquido da operação de capitalização cresceu 4,6%, impulsionado pela alta do resultado financeiro (+5,2%). A arrecadação com títulos de capitalização apresentou alta de 4,2%, com aumento do ticket médio dos títulos da modalidade tradicional. Em 2024, foram pagos R$63 milhões em prêmios de sorteio.

• Modernização tecnológica e satisfação do cliente

Foram investidos mais de 500 milhões na infraestrutura de TI, cyber segurança e desenvolvimento de jornadas e soluções digitais. Como consequência, vemos nossos índices de satisfação do cliente se consolidando na zona de qualidade, e a redução consistente do volume de reclamações e cancelamentos.