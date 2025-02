Capemisa lança campanha Sou + Você 2025

Tradicional programa de incentivo e reconhecimento para os corretores parceiros do mercado segurador, a Capemisa Seguradora lança a edição 2025 da Campanha Sou + Você. A mensagem aos corretores é que todo esforço comercial, ao longo de 2025, pode ser recompensado com pontos, que se transformam em dinheiro e em uma variedade de prêmios adicionais.

Criada há 16 anos, a campanha é um sucesso: em 2024, foram pagos mais de R$ 1,7 milhão em premiações, contemplando mais de 1.030 Corretores (dados até novembro). Em um único mês, foram pagos mais de R$ 207 mil. Em 2023, em termos de comparação, o mês de maior premiação movimentou R$ 175 mil.

“A Campanha Sou + Você reflete perfeitamente os valores da Capemisa Seguradora, pois é baseada na proximidade, na simplicidade e na valorização do corretor de seguros. Nosso compromisso sempre foi criar um caminho fluido para que os nossos parceiros possam trabalhar com seguros de vida com facilidade, oferecendo as melhores ferramentas e suporte de proteção aos seus clientes”, explica o diretor comercial da empresa, Fabio Lessa.

Corretores concorrem a vários prêmios, inclusive um carro Okm

Mais do que premiações, a Sou + Você tem como propósito genuíno o reconhecimento aos corretores, valorizando seu esforço comercial e celebrando suas conquistas de forma personalizada. Ao longo dos anos, a campanha se consolidou no segmento, trazendo novidades e um modelo exclusivo de premiação, em que o Corretor não concorre com outros profissionais: quanto mais ele produz, mais chances tem de ganhar.

A corretora de seguros da AC Gurgel Seguros, Ana Cristina Gurgel, enumera uma série de vantagens de se trabalhar com a Capemisa, o que, segundo ela, traz ainda mais motivação, além da bonificação.

“Todo o nosso esforço é reconhecido e recompensado. Trabalho com a Capemisa e sempre apresento aos meus Clientes produtos como o Seguro de Eventos, voltado para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e o Bilhete Premiável Capemisa. Os sinistros são pagos em, no máximo, dois dias, e o suporte é sempre ágil. Também temos apoio em visitas personalizadas nas prospecções. Essa proximidade fortalece a credibilidade da operação e gera mais confiança para todos. Quando temos um bom produto em mãos, nos sentimos mais motivados para apresentar, vender e, claro, conquistar um bônus na campanha Sou + Você”, afirma.

Como funciona a campanha

Para este ano, a campanha trará grupos de classificação dos corretores, que passam a ter nomes inspirados em pedras preciosas: Topázio, Turquesa, Esmeralda, Safira, Rubi e Diamante. A pontuação continua baseada na produção de diversos produtos, incluindo o Capemisa Viva, Bilhete Premiável, PME, Global Flex, Vida Eventos, entre outros.

As bonificações seguem mensais, trimestrais e anuais. Além dos prêmios em dinheiro — convertidos com base na produção de pontos —, os corretores terão a oportunidade de concorrer a bicicletas elétricas, notebooks, motos e até um carro zero quilômetro. Os mais bem colocados ao final serão premiados com uma viagem exclusiva para a tradicional festa de entrega dos prêmios, programada para o primeiro semestre de 2026.

“Trata-se de um programa de benefícios diferenciado onde os corretores recebem prêmios em dinheiro, sem concorrência, disputa ou ranking. Todos os cadastrados na Capemisa estão automaticamente inscritos na campanha e serão inseridos em grupos distintos de acordo com o nível de produção e relacionamento com a seguradora. No modelo ponto a ponto, a cada 4.500 pontos (R$ 450,00 em vendas), o valor pago em comissionamento é de R$ 200,00 de premiação. Essa é, sem dúvida, a premiação “queridinha do mercado”, explica Fabio Lessa.

A edição 2025 da campanha Sou + Você vale até o dia 31 de dezembro e já contempla as produções realizadas desde janeiro. O regulamento completo está na Central do Corretor: https://centraldocorretorcapemisa.com.br .