Mapfre cresce 34% em seguros de grandes riscos e corporativos no ES

A Mapfre registrou um resultado expressivo no valor de prêmios emitidos em seguros de grandes riscos e corporativos para empresas no Espírito Santo. No acumulado de 2024, a companhia registrou um crescimento de 34% na comparação com o ano anterior. Outro destaque no estado foi o crescimento de 11% de prêmios emitidos em seguros auto entre os dois últimos anos.

De acordo com Diego Bifoni, diretor territorial da Mapfre no Espírito Santo, o resultado é fruto de um trabalho consistente, focado no relacionamento com corretores parceiros do estado. “Estamos muito satisfeitos com o crescimento da nossa carteira de seguros, especialmente auto e corporativo para empresas. A confiança que nossos parceiros depositam na companhia tem sido essencial para impulsionar as vendas e atingir esses números. Temos visitado muitos corretores, para fortalecer ainda mais as parcerias, além de cultivar a aliança que já temos com o Sincor-ES”, revela o executivo.

Bifoni ressalta ainda a importância da diversificação da oferta de produtos e serviços da Mapfre, que tem atendido às necessidades dos diferentes tipos de perfis da região. “Temos investido em produtos personalizados e em serviços de alta qualidade, o que tem contribuído para a fidelização dos nossos clientes e para a atração de novos segurados”, afirma.



Potencial do mercado de seguros auto

O mercado de seguros auto no Brasil possui um grande potencial de crescimento. A estimativa é de que apenas 30% dos veículos no país possuem algum tipo de cobertura, destacando um espaço de expansão a ser explorado. E os especialistas da Mapfre têm percebido uma mudança de comportamento entre os motoristas: a busca por apólices mais inteligentes, flexíveis e, acima de tudo, adaptadas à realidade regional.

Nesse sentido, além das tradicionais coberturas, a companhia tem apostado em agregar valor aos seus serviços, como na oferta de assistência e benefícios no programa de relacionamento, o que acaba por gerar uma interação mais frequente entre a companhia e seus segurados. “Nosso esforço tem sido em aumentar a percepção de valor do seguro pelos consumidores, mostrar e explicar os serviços disponíveis em cada um, o que facilita a percepção de que é útil no dia a dia e não apenas no ato do sinistro”, explica Bifoni.