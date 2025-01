FenSeg lança guia seguro condomínio para síndicos e administradoras

O seguro condomínio é um dos mais contratados hoje no país, sendo obrigatório por lei e considerado uma das ações básicas que síndicos e administradoras de condomínios devem adotar para garantir a proteção de prédios residenciais e comerciais. Para apoiar na contratação e fornecer um entendimento mais claro sobre o tema, a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) acaba de lançar o guia online “Seguro Condomínio: Tudo o que Você Precisa Saber”, disponível para download gratuito.

O artigo 1346 do Código Civil é categórico: todo condomínio deve possuir um seguro que cubra, no mínimo, riscos como incêndio ou destruição total ou parcial. No entanto, as coberturas do seguro vão muito além da exigência legal. Elas incluem desde a proteção contra danos causados por incêndio, explosões, quedas de raio e de aeronaves, até coberturas de Responsabilidade Civil, que garantem o reembolso de despesas do condomínio ou do síndico em caso de danos materiais ou corporais causados a terceiros de forma acidental.

A adesão ao seguro condomínio segue em alta. Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), entre janeiro e outubro de 2024, o segmento arrecadou R$ 713,4 milhões, o que representa um crescimento de 29%. Desse total, mais da metade foi destinado ao pagamento de indenizações, somando R$ 373,3 milhões.

“Devido ao crescimento da adesão ao seguro e à complexidade de suas coberturas, a FenSeg lançou este guia para descomplicar o assunto e facilitar a contratação. A ideia é fornecer informações claras e acessíveis sobre as coberturas básicas e adicionais, como Responsabilidade Civil (RC), danos elétricos e até mesmo eventos da natureza”, explica Magda Truvilhano, vice-presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da FenSeg.

Além da descrição detalhada das coberturas, o guia inclui dicas práticas para os síndicos, um glossário de termos técnicos e uma lista dos serviços de assistência 24 horas que podem ser incluídos na apólice, como reparos hidráulicos e elétricos, manutenção de portões, substituição de porteiro/zelador, entre outros.

Magda Truvilhano enfatiza que síndicos e administradoras devem contar com o guia, mas sem abrir mão do auxílio de um corretor de seguros, que é o profissional responsável para avaliar, contratar e acompanhar a apólice, especialmente no caso de sinistros. O corretor também tem papel essencial na adequação do seguro às necessidades específicas de cada condomínio.

O material é uma ferramenta valiosa para síndicos e administradoras, visando não apenas o cumprimento da lei, mas a melhor proteção para o patrimônio coletivo. Para fazer download, basta clicar aqui: Link