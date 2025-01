A Europ Assistance anunciou uma parceria estratégica com o Sem Parar, plataforma de mobilidade brasileira. O objetivo dessa colaboração é democratizar o acesso a serviços de assistência, oferecendo soluções acessíveis e eficientes para os clientes que necessitam de apoio automotivo ou residencial.

Com a parceria, os clientes do Sem Parar terão acesso a um portfólio de serviços de assistência veicular e residencial, incluindo socorro automotivo e serviços de manutenção residencial, com valores mais competitivos. “Queremos facilitar o acesso a serviços confiáveis e de alta qualidade, atendendo às necessidades de socorro automotivo e assistência residencial a preços mais acessíveis. A parceria com o Sem Parar reflete nosso compromisso em ampliar esse suporte a um público ainda maior”, afirma Rogério Guandalini, diretor Comercial, Marketing e Produtos da Europ Assistance.

Com essa parceria, a Europ Assistance reforça sua atuação no segmento de assistência automotiva no Brasil. A empresa agora amplia sua base de atendimento, que já conta com mais de 4,5 milhões de veículos ativos nos setores de seguros, automotivo e meios de pagamento. “Esse movimento nos posiciona como a principal fornecedora de assistência veicular no país”, destaca Guandalini. Ele também ressalta a importância da parceria como uma forma de expandir a atuação da empresa e oferecer soluções inovadoras e acessíveis para um público maior, em um mercado em constante crescimento.

“A plataforma permite que o usuário solicite assistência 24 horas diretamente pelo navegador, com suporte via chatbot ou interação com analistas, eliminando a necessidade de downloads ou instalações de aplicativos”, explica Rita Graziano, gerente de Novos Negócios da Europ Assistance.

A gerente destaca que a ampliação da mobilidade por meio dos serviços de assistência está transformando a maneira como os brasileiros se deslocam e vivem, proporcionando uma experiência mais inclusiva e eficiente. “A colaboração com o Sem Parar fortalece essa missão, oferecendo soluções que atendem às necessidades do dia a dia de forma prática e acessível”, conclui.

A parceria entre a empresas promete impulsionar o acesso a serviços essenciais, reforçando o compromisso de ambas as empresas em trazer conveniência, qualidade e inovação ao mercado brasileiro. Ao combinar a expertise da Europ Assistance em serviços de assistência com a plataforma de mobilidade do Sem Parar, as duas empresas visam transformar a experiência dos consumidores, proporcionando mais facilidade e suporte quando mais precisam.