SmartLoad anuncia Edilson Lopes como novo CEO

A SmartLoad, empresa de tecnologia especializada em averbação para seguros de transporte de cargas, acaba de anunciar a nomeação de Edilson Lopes como seu novo CEO. Anteriormente, ele ocupava a cadeira de COO, e agora assume no lugar de Sylvio Bispo, que desde meados de outubro de 2024 deixou de atuar nas operações da empresa.

Com apenas 4 anos de existência desde a idealização e 2 anos de operação de fato, a SmartLoad já contribuiu com mais de 1 mil empresas em relação ao processo de averbação eletrônica de seguros de transporte de cargas, com atendimento a seguradoras, corretoras, transportadores e embarcadores, em conformidade com a Lei da Averbação Eletrônica da Superintendência de Seguros Privados (Susep), que exige a comunicação de todos os embarques de cargas (averbação), antes do início da viagem.

Edilson Lopes destaca que a sua nomeação marca um novo momento de crescimento da SmartLoad, com 6 meses após o breakeven do negócio – quando há o ponto de equilíbrio entre receitas e despesas e a empresa começa a gerar lucro.

“A minha jornada será focada na manutenção e no fortalecimento do crescimento da SmartLoad, estreitando relacionamentos de parcerias com corretores de seguros especialistas em transporte e implementando tecnologias inéditas para o mercado, algumas, inclusive, já em desenvolvimento”, conta o CEO da Insurtech.

Trajetória

O executivo conta com 35 anos de experiência em Seguros de Transportes e já passou por empresas como Zurich Seguros, Direct Express Logística Integrada, Porto Seguro, Bradesco Seguros, entre outras. Nesse universo, teve oportunidade de aplicar soluções inovadoras em diversas áreas como Sinistro, Emissão, Faturamento, Subscrição de Riscos, Inteligência de Negócios e Auditoria de Averbações.

Edilson possui amplo conhecimento em Transporte Nacional, Transporte Internacional, Gerenciamento de Riscos, Cosseguro, Resseguro, dentre outros. É formado em Administração de Empresas com ênfase em Marketing, pós-graduado em Gerência de Projetos pela FGV, além de possuir MBA de Programa de Desenvolvimento Executivo pela FDC.

Nos últimos 4 anos, a SmartLoad estabeleceu parcerias com as principais seguradoras atuantes no mercado de transporte, como Akad, Berkley, Essor, Ezze, HDI Seguros, Sompo, Star, Sura, Tokio Marine e Yelum, além de centenas de corretores especialistas em seguros de carga, que começaram a gerar inovação para suas carteiras de transportadores e embarcadores, e dezenas de TMSs, que integraram suas tecnologias.

A empresa tem sede localizada na Avenida Paulista, em São Paulo, e reúne profissionais especialistas em logística, tecnologia e seguros. Apesar do pouco tempo de existência, por meio de suas inovações, a SmartLoad conquistou o reconhecimento do mercado, já que é a única tecnologia que garante 100% de acurácia nas comunicações de embarque, permitindo que seja cumprida integralmente a Cláusula de Averbações que consta em todas as apólices, e que é fundamental para garantir indenizações em casos de sinistros com a carga.