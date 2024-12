Tempo planeja atendimento 24h para festas de fim de ano e férias de verão

Com a proximidade das festas de fim do ano e do início das férias, a Tempo preparou uma logística de atendimento especial para atender aos motoristas que vão viajar nesse período e circular pelas principais rodovias brasileiras, sem deixar de lado a segurança da casa e os cuidados com o pet.

As operações terão início às 17 horas desta segunda (23/12) e da terça-feira (30/12) e seguirão até as 18 horas da segunda-feira (06/01), na segunda semana de janeiro de 2025. Para garantir um atendimento eficiente e sem imprevistos, a Tempo implementou diversas ações estratégicas disponibilizadas 24h para os segurados.

Dentre as medidas adotadas, está o ajuste nas previsões de chegada para serviços de reboque, S.O.S. emergencial e chaveiro, visando atender às necessidades dos motoristas de forma ágil e sem transtornos. A empresa também realocou parceiros de reboque de regiões de menor demanda para cidades de maior fluxo, garantindo uma cobertura efetiva em áreas de maior procura.

Em termos de mobilidade, a empresa contará com uma infraestrutura que inclui centenas de parceiros, por meio de campanhas de incentivo e engajamento, além de disponibilizar reboques para apoiar os atendimentos, com escala especial junto aos times locais de plantão.

Enquanto desfruta de seus dias de descanso, o segurado também poderá contar com a segurança e todo o suporte proporcionados pela Tempo dentro e fora de casa, para os serviços de eletricista, encanador e chaveiro, contemplados na modalidade Dia a Dia (residencial). Para garantir que todos esses serviços ocorram dentro do esperado e com o máximo de qualidade, a companhia mobilizará equipes especializadas de plantão, com gestores disponíveis todos os dias para o atendimento dos casos emergenciais.

Além disso, para serviços específicos como linha branca, marrom, caçamba e dedetização, a Tempo criou um plano de agendamentos, garantindo que as necessidades dos segurados sejam atendidas mesmo durante este período.

Para os donos e tutores de cães e gatos, a Assistência Pet disponibiliza uma série de serviços destinados aos animaizinhos de estimação, como o agendamento de consultas e informações sobre o calendário de vacinação.

Com todas essas ações, a Tempo reafirma seu compromisso de oferecer um serviço de alta qualidade, mesmo durante os períodos de grande movimento, como as festas de final de ano. proporcionando mais tranquilidade aos segurados que vão viajar e sem deixar de lado a segurança da casa e os cuidados com os pets, tornando as férias ainda mais tranquilas e sem preocupações.

Dicas de segurança para tirar o melhor das festas de fim de ano e do verão 2025

Na hora de sair de casa :

Certifique-se que a casa vazia ficará segura durante a sua ausência;

Quando tiver decidido o período em que estará fora, não comente perto de desconhecidos e nem compartilhe nas redes sociais;

Verifique se as portas e janelas estão bem fechadas;

Evite deixar luzes acesas o tempo todo e peça a alguém de confiança para acender e apagar;

E não esqueça de ligar o sistema de segurança de sua residência e se não o tiver, recomenda-se instalar um de qualidade.

No trânsito:

Redobre a atenção no trânsito nessa época do ano. Em momentos de comemorações, muitos acidentes acontecem por conta da pressa ou do uso excessivo de bebidas alcoólicas;

Antes de pegar estrada, é essencial programar uma revisão completa do veículo, com a checagem tanto mecânica quanto a de pneus, freios, faróis, lanternas e demais itens, como os cintos de segurança, que são obrigatórios para todos os ocupantes do veículo e devem estar em perfeitas condições de uso.

A pressa é inimiga do trânsito seguro, portanto, procure sair mais cedo de casa para fugir de congestionamentos e horários de pico. Além disso, evite “ganhar tempo”, fazendo ultrapassagens perigosas e levar multas por esse tipo de infração ou, ainda, por excesso de velocidade. Lembre-se também que dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de acidentes. Nesse caso, procure fazer pausas ou revezar a direção do veículo com outro motorista;

Procure manter uma distância segura e observe os outros veículos. A ideia é tentar identificar uma ação antes de ela acontecer;

Distrações como visualizar cenas de acidentes em estradas, uso de celular, ver publicidades em outdoors ou se alimentar, podem afetar a direção;

Evite estacionar o carro em ruas com pouco movimento e baixa iluminação. O ideal é que procure um estacionamento fechado e de confiança;

Ao estacionar, certifique-se que seus pertences não fiquem à mostra dentro do carro, guarde-os dentro do porta-luvas ou do porta-malas;

Por fim, não dirija sob efeito de álcool, além de ser proibido, você estará colocando em risco a sua vida, a da sua família e a de outras pessoas.

No lazer no campo ou na praia:

Seja no campo, seja no litoral, é importante o uso de protetores solares com fator de proteção solar (FPS) adequado ao tipo de pele, reaplicando a cada duas horas, mesmo em dias nublados. Além disso, evite a exposição solar entre 10h e 16h, quando os raios solares são mais intensos;

O calor excessivo também pode levar à desidratação, condição que ocorre quando o corpo perde mais água do que recebe. Portanto, tenha sempre uma garrafinha de água à mão e hidrate-se a todo momento, durante o dia todo, mesmo que não esteja com sede;

Uma alimentação saudável fornece os nutrientes necessários para manter o corpo saudável e forte. Isso é importante durante o verão, quando o corpo está mais exposto ao calor e à atividade física. Coma frutas, legumes e verduras, e aproveite os alimentos frescos da estação, evitando os excessos de fast food e comida ultraprocessada, priorizando refeições mais equilibradas e nutritivas no dia a dia;

Durante as férias, o descanso é tão importante quanto a alimentação e a atividade física. Por isso, garanta que seu sono terá boa qualidade. Descansar é essencial para a saúde geral e ajuda na recuperação do estresse físico e mental;