EXCLUSIVO – Depois de um ano com crescimento que deve continuar na marca de dois dígitos, com projeção de aumento da arrecadação na casa dos 12%, afirmou o presidente da CNseg Dyogo Oliveira, em coletiva realizada na tarde de hoje.

As carteiras que tiveram os melhores desempenhos foram os seguros de condomínio, habitacional e residencial (acima de 20%), no seguros patrimoniais e os seguros de vida (18%). Apesar do aumento do emplacamento de veículos, houve uma queda nos preços dos prêmios, o que teve impacto direto na carteira do seguro de automóvel, que não deve passar de 2% de crescimento no comparativo de 2024 com 2023 (confira os números na tabela).

ARRECADAÇÃO EM SEGUROS

Para 2025, as projeções da CNseg mostram que a inflação deve ficar em 3,98%, com variação do PIB em 2,5%, câmbio na casa dos R$ 5,50 e Selic em 12,5%. “Estes números demonstram uma aterrissagem lenta. A economia terá uma curva como uma lombada”, ressaltou Oliveira.

O setor de seguros é um dos mais impactados pelas mudanças climáticas e tem a obrigação de participar das discussões para mitigar os riscos. O presidente da CNseg lembrou que o mercado de seguros nunca foi citado como possível fonte de diminuição dos efeitos do impacto das mudanças climáticas e que o setor pretende mudar esta realidade. Após ter participado da COP 28 e da COP 29, o mercado vai estar representado na COP 30.

Será erguida uma estrutura preparada para realizar encontros, palestras e gravações. Ela será patrocinada por 10 empresas do setor, sendo que 9 já estão fechadas. O espaço ficará a 400 metros do Hangar, onde será realizada a COP. O espaço de 1,6 mil metros terá plenária para até 100 pessoas, espaço para jornalistas, encontros etc.

“A ideia é que a estrutura sirva de ponto central para as ações do mercado de seguros durante a COP. Vamos dialogar com outras entidades que reúnem seguradoras internacionais, órgãos de Governo etc. Tudo será integrado com a agenda da COP”, explicou Oliveira.

O objetivo é fazer com que o mercado de seguros seja citado no documento final da COP 30 como parte da solução para os problemas gerados pelas mudanças climáticas. O evento será carbono neutro, resíduo zero, utilizará materiais sustentáveis, ocupará a mão-de-obra inclusiva e terá iniciativas de responsabilidade social com a comunidade local.

Prioridades 2025

O presidente da CNseg adiantou que para 2025 uma das prioridades do setor será a adaptação à Lei do Contrato de Seguro. “Para preparar o setor para a nova legislação a CNseg vai publicar um manual de interpretação e boas praticas a respeito da nova Lei do Contrato de Seguros, com palestras e workshops sobre o tema”. Além disso, o setor vai inaugurar um nova agenda de discussão: a longevidade e como ela impacta a vida das pessoas e os negócios. “Como o setor pode oferecer produtos e serviços que sejam adequados a esta população com novas demandas”, completou.