Seguro de carros em 2025: principais tendências para o setor

A Innoa Seguro s, corretora especializada em seguros corporativos, analisa as principais tendências para o setor de seguro de carros. De acordo com Fabiana Matias, especialista em Auto e Frota Innoa Seguros, o comportamento do setor reflete uma busca constante por equilíbrio entre custo e eficiência. “Estamos vivendo um cenário de rápida adaptação. O mercado tem investido em inteligência artificial, automação e novas tecnologias para entregar soluções mais acessíveis e alinhadas às prioridades do consumidor”, destaca a executiva.

Em 2023, o mercado de seguros no Brasil apresentou crescimento de 14% no faturamento geral do setor, atingindo R$350 bilhões, com destaque para o segmento de seguro de automóveis, que cresceu 16,1% em comparação a 2022, de acordo com uma pesquisa feita pela Insurtalks.

Esse aumento foi impulsionado por fatores como inflação e elevação nos custos de reparação de veículos, além de um aumento de 20% no índice de sinistralidade, causado por maior incidência de acidentes e roubos. Em relação à digitalização, cerca de 75% das seguradoras implementaram soluções baseadas em inteligência artificial e IoT para melhorar a avaliação de riscos e a personalização de apólices​

O índice de sinistralidade subiu, refletindo o aumento de acidentes, roubos e eventos climáticos extremos, além de desafios como fraudes no setor.

“O aumento dos sinistros, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade e nos períodos de desastres naturais, reforça a necessidade de soluções mais robustas e ágeis. A resposta das seguradoras a isso tem sido o investimento em ferramentas tecnológicas para prevenção de fraudes e maior agilidade no atendimento”, explica Fabiana.

Apesar dos desafios, o mercado de seguros automotivos está sendo remodelado por inovações tecnológicas e mudanças no perfil do consumidor. Entre as principais tendências destacam-se produtos enxutos e personalizados, nos quais seguradoras estão oferecendo apólices mais segmentadas, permitindo que os clientes escolham coberturas que atendam suas reais necessidades; automação e inteligência artificial, como vistorias automatizadas, apólices digitais e aplicativos para solicitações, que reduzem custos operacionais e otimizam a experiência do cliente; e crescimento sustentável, no qual empresas têm buscado equilibrar inovação e custo-benefício para conquistar novos públicos.



Embora as tecnologias promovam redução nos custos em algumas áreas, fatores macroeconômicos podem influenciar os prêmios nos próximos anos. “Em 2025, o mercado estará ainda mais dinâmico. Estamos prontos para entregar soluções de forma competente aos nossos clientes”, finaliza a especialista.