João Amato é reeleito presidente do SindsegSC

O atual presidente do SindsegSC – Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização no Estado de Santa Catarina, João Fazio Amato Neto, seguirá por mais uma gestão à frente da entidade, para atuação no triênio 2025/2028, com posse em 15 de janeiro de 2025.



No dia 04 de dezembro de 2024, o SindsegSC realizou em sua sede, a Assembleia Eleitoral que definiu a nova diretoria para o próximo mandato. A recondução ao cargo reflete o reconhecimento pelo trabalho realizado nos últimos anos, marcado por iniciativas que fortaleceram o mercado segurador e promoveram o desenvolvimento do setor no Estado de Santa Catarina.

