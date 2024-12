Projeto social da Zurich oferece capacitação em funilaria

No dia 4 de dezembro, aconteceu a formatura dos alunos que participaram do primeiro curso de capacitação do Moldando o Futuro – Escola de Funilaria, projeto idealizado pelo Sistema Divina Providência, pela Zurich Seguros e pelas oficinas certificadas pela companhia com o Selo Verde. O projeto ofereceu um curso de formação gratuito em funilaria, com aulas teóricas e práticas, para pessoas em situação de vulnerabilidade social, com objetivo de inserção no mercado de trabalho – dos 12 alunos formados na primeira turma, 50% são mulheres.

Este projeto, assim como tantos outros apoiados pela Zurich, está alinhado ao propósito da seguradora de ser uma das companhias de maior impacto positivo no mundo. “A beleza do Moldando o Futuro é mais do que qualificar a mão de obra, ele permite às pessoas em situação de vulnerabilidade social uma perspectiva de futuro, já que elas podem conquistar um emprego e mudarem de vida”, diz Nathalia Abreu, gerente executiva de Sustentabilidade da Zurich Seguros.

Projeto capacita pessoas em vunerabilidade social

Para Dolores Bertila, superintendente geral do SDP, as mulheres estão ocupando cada vez mais espaços que antes eram considerados masculinos: “esse é um caminho natural e essa formatura consolida a parceria entre o SDP e a Zurich. Foi um desafio que vencemos juntos.”

Com 67 anos, Maria Venâncio Santos, uma das alunas, diz que ficou muito empolgada em participar. “Minha expectativa é continuar na área e agradeço a oportunidade que recebi”, enfatiza. Jessica Stephanie (30), completa a colega de curso, enfatizando que o projeto deu a ela a oportunidade de se formar. “Meus planos são permanecer na área, aprender mais e seguir carreira daqui para frente”.

Segundo o superintendente de Sinistros da Zurich, Fábio Santos, além dos benefícios sociais, o Moldando o Futuro impacta todo o ecossistema segurador ao propor soluções a problemas urgentes do setor, como a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. “Ele gera impacto positivo de maneira ampla e inclusiva: para os clientes que têm uma melhor experiência dos serviços; para as oficinas mecânicas parceiras, com potencial aumento de faturamento devido à maior capacidade de reparo e eficiência; aos grupos em situação de vulnerabilidade, que são capacitados e inseridos no mercado de trabalho e à própria seguradora, com a redução de custos de sinistros associados ao aumento da eficiência e da reparabilidade das peças”, afirma.

O executivo afirma que projeto reflete o compromisso da seguradora com a sustentabilidade do negócio, uma vez que os cursos para funileiros serão realizados apenas em oficinas certificadas com o Selo Verde, uma iniciativa inédita da Zurich com o Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) para reconhecer os prestadores que adotam práticas sustentáveis em seus negócios. “Em apenas três anos chegamos a 300 oficinas certificadas, o que representa 45% de todas as nossas credenciadas”, completa.

Fabio também destaca que o Moldando o Futuro, em particular, só pôde ser viabilizado graças ao total apoio da oficina credenciada Robicar, que cedeu o espaço, os carros e o funcionário para ministrar as aulas práticas, cabendo ao Sistema Divina Providência fazer a triagem dos alunos e desenvolver o material didático. “O trabalho e a dedicação da Robicar neste projeto foram fundamentais para conseguirmos formar a primeira turma, em apenas seis meses”, destaca.

Robson Miranda de Castro, proprietário da Oficina Robicar, enfatiza que o projeto foi uma experiência inovadora para quem atua no ramo de reparação de veículos. “É uma iniciativa fundamental para trazer mão de obra especializada ao nosso setor. Além de promover a inclusão social de mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade, proporciona uma vida digna a quem participa”, diz.

O proprietário segue dizendo que o projeto foi o primeiro passo para melhorar a escassez de mão de obra na região e que a certificação do Selo Verde marca uma mudança de pensamento dos funileiros sobre a sustentabilidade dos negócios. “O projeto permite que a gente olhe para o coletivo, para o futuro das novas gerações. Agora, temos mais confiança para enfrentar novos desafios e buscar melhorias tanto para o mundo quanto para o nosso setor”, finaliza.

Caravana Zurich

No mês do aniversário da capital mineira (12/12), a Zurich Seguros e a Divina Providência têm muito a comemorar junto à comunidade local. Além do projeto Moldando o Futuro, no dia 3, chegou à cidade a Caravana Zurich, que uniu colaboradores e corretores em prol das duas instituições.

A equipe de voluntários realizou limpeza e manutenção no Lar dos Meninos. Já na próxima semana será feita a entrega e instalação de brinquedos reciclados de pneus que foram doados pela parceira do Zurich Recicla, a Ecopalace, na Creche União. Ambos os locais são administrados pelo Sistema Divina Providência.

Nathalia Abreu destaca que os projetos e ações sociais em Minas Gerais têm sido bem-sucedidos graças à parceria com o Sistema Divina Providência, que é composto por 17 obras, programas e serviços sociais para atender crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade. É a maior instituição filantrópica e sem fins lucrativos do Terceiro Setor em Minas Gerais. “A parceira com o Sistema põe em prática a aspiração da Zurich de ser agente de transformação social em todos os setores em que atua”, ressalta.