Porto Seguro faz campanha sobre a diversidade de produtos para seguro auto

A Porto Seguro intensifica esforços para destacar o novo portfólio de seguros auto, oferecendo suporte aos corretores e garantindo que cada consumidor encontre a solução mais adequada às suas necessidades. Por isso, a companhia volta à TV fechada com uma campanha de seguro automotivo. Com o mote

“Do básico ao mais completo, tem uma solução de seguro de carro operada pela Porto Seguro”, a campanha criada pela agência Ref+ apresenta a diversidade do portfólio disponível ao consumidor, composto por diferentes marcas operadas pela Porto Seguro. O corretor, parceiro essencial da empresa há quase 8 décadas, ganha o papel de protagonista em todas as peças.

A campanha é composta por um filme de 45 segundos e três outros de 15 segundos cada. Os vídeos serão veiculados em canais de TV por assinatura da Warner Bros, como TNT, Discovery, Home & Health, Warner, TNT Series, AXN e sportv, a partir do dia 06/12. Além disso, a ação contará com spots na rádio Mix e mídia OOH em diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador e Florianópolis.

“Neste período de sazonalidade, a campanha surge como uma estratégia para reforçar nossa presença no mercado e oferecer suporte aos nossos parceiros. Os filmes mostram como os corretores de seguros da Porto trabalham lado a lado com os clientes para entender suas necessidades e oferecer o seguro ideal para cada caso” explica Jaime Soares, Diretor de Auto da Porto Seguro.

Soluções para todos os perfis

Com essa nova campanha, a Porto Seguro reforça seu compromisso de oferecer soluções completas e personalizadas para atender às necessidades de cada cliente, desde aqueles que buscam coberturas básicas até os que desejam a proteção mais abrangente do mercado.

“Nosso portfólio de seguro auto é amplo e diverso, com opções que se encaixam em todos os perfis, orçamentos e necessidades. São diferentes marcas, mas sempre operadas pela Porto Seguro. E acreditamos que a melhor maneira de mostrar isso para o público é com uma campanha que contemple todas as opções disponíveis”, enfatiza Soares.

Conheça o portfólio

Azul Seguros

Para promover cada vez mais a inclusão securitária, a Azul Seguros busca satisfazer as necessidades dos clientes com atendimento de qualidade e preços competitivos. A marca foca em ajudar os jovens adultos que estão realizando suas primeiras conquistas ou até mesmo motoristas de veículos de 11 a 25 anos a garantir atendimento de qualidade. Serviços disponíveis:

Azul Seguro Auto: assistência 24h; Cobertura para colisão, incêndio, roubo e furto; Cobertura de terceiros; Desconto no cartão de crédito Porto Bank.

assistência 24h; Cobertura para colisão, incêndio, roubo e furto; Cobertura de terceiros; Desconto no cartão de crédito Porto Bank. Azul Seguro Auto Leve: cobertura para colisão, incêndio, roubo e furto; Assistência 24h; Desconto no cartão de crédito Porto Bank; Três opções de franquia.

cobertura para colisão, incêndio, roubo e furto; Assistência 24h; Desconto no cartão de crédito Porto Bank; Três opções de franquia. Azul Seguro Auto Roubo: cobertura para colisão, incêndio, roubo e furto; Assistência 24h; pagamento em até 12x sem juros; Desconto no cartão de crédito Porto Bank.

Além das opções mostradas, o Seguro Auto da Mitsui disponibiliza cobertura para colisão, incêndio, roubo, furto e explosão; assistência 24h; assistência residencial básica; desconto no Cartão de Crédito Porto Bank; e reparos em oficinas referenciadas.

Por outro lado, o Seguro Auto do Itaú oferece todas as coberturas da Mitsui, além de serviços exclusivos para correntistas, proporcionando benefícios adicionais e personalizados para clientes do banco. As opções incluem assistência residencial com um acionamento, cobertura elétrica para um dispositivo e assistência hidráulica para um item.