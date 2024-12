Conheça os vencedores do Prêmio de Inovação da CNseg

Na noite dessa quinta-feira, dia 5, foram revelados os vencedores da 13ª edição do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização, promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O evento aconteceu no Museu do Amanhã e reconheceu projetos de várias áreas que fizeram uso de Inteligência Artificial

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, explica que a inovação é essencial para o alcance das metas estipuladas no Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS), que busca ampliar a participação de parcela da sociedade brasileira atendida pelos diversos produtos do mercado de seguros. Durante discurso, ele afirmou que a inovação está no core da estratégia de crescimento do setor de seguros e um dos maiores motivadores para a realização do Prêmio é o desejo de engajar cada vez mais as empresas as do setor na inovação.



“Neste ano, fizemos uma pesquisa sobre a inovação no setor, que conversou com as empresas que representam 55% do mercado. O estudo identificou que elas aumentaram seus recursos nesta área e que os investimentos em inovação poderão chegar a R$ 19,6 bilhões. O estudo também mostra que a inovação está presente em todas as áreas das seguradoras, com foco em inteligência artificial e automação de processos, entre outros”, afirmou.

Este ano, a premiação teve 235 projetos inscritos, 12,4% a mais que 2023, dos quais 222 foram habilitados para concorrer aos prêmios de R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil para os 1º, 2º e 3º colocados, respectivamente. A maior parte das inscrições, 55, se concentrou em “Produtos e Serviços”, seguido por “Processos e Tecnologias” (45) e pela premiação especial da “Capitalização” (42). “Comunicação” (40), “Sustentabilidade” (28) e “Prevenção e Combate à Fraude” (12), completam o total das inscrições. No somatório, foram distribuídos mais de R$ 330 mil em prêmios.

O diretor de Serviços às associadas da CNseg, André Vasco, também destacou a importância do Prêmio e, particularmente, da categoria Prevenção e Combate à Fraude, “uma categoria fundamental, porque é justamente isso que fazemos no dia a dia em nossa diretoria, ajudando as seguradoras associadas na prevenção e no combate às fraudes”, esclareceu o diretor.

Confira os vencedores:

Categoria Comunicação

1º LUGAR

Projeto: PRA 360º – Plataforma de Engajamento de Corretores

Autora: Daniela Spada

Coautores: Krisley Marques Camilo e Carolina Novackz

Empresa: SulAmérica Seguros

2º LUGAR

Projeto: (Re)ação – O Primeiro Jogo de Empresas do Mercado Brasileiro de Seguros e Resseguros

Autor: Daniel Castillo

Coautores: Daniel Volpe e Juliana Calzavara

Empresa: IRB(Re)

3º LUGAR

Projeto: Acelerando o Poder da Inovação com o Programa Ideias de Valor – Desafio de Inovação

Autor: Thiago Fontinhas

Coautores: Carlos Padalino, Roger Alves, Fabio Nogi, Erilayne Santolin

Empresa: Seguros Unimed

Categoria Processos e Tecnologia

1º LUGAR

Projeto: Core – Superapp para Corretores

Autor: Ricardo Martins

Coautores: Aline Pappa, Camila Mubarak, Marceu Kim, Vitor Naranjo, Pascoal Carrazzone, Gustavo Zanon

Empresa: Seguralta

2º LUGAR

Projeto: Painel de Eventos Climáticos

Autora: Carolina Cabo

Coautores: Reinaldo Marques, Carlos Teixeira, Roberto Westenberger, Lucas Ferreira, Paulo Cesar Menezes, Matheus Tavares, Beatriz Nora, Ana Victoria Vilela, Raul Figueiredo, Taylor Fidelis, Mateus Cruz e Danilo Couto

Empresa: IRB(Re)

3º LUGAR

Projeto: Revolucionando o Atendimento ao Cliente com IA Generativa

Autora: Andrea Cugolo

Coautores: Andrea Celandroni, Grasielle Almeida, Kristine Santana, Luis Souza e Thiago Fontinhas

Empresa: Seguros Unimed

Categoria Produtos e Serviços

1º LUGAR

Projeto: Serviço de Resiliência Climática

Autor: Tiago Santana

Coautora: Nathalia Abreu

Empresa: Zurich Seguros

2º LUGAR

Projeto: Seguros Conectados

Autor: Luis Felipe Cozac

Coautores: Luiz Durek e Paulo Cezar Russo

Empresa: Volvo Corretora de Seguros

3º LUGAR

Projeto: Assistente virtual do corretor

Autor: Ronaldo Miossi

Coautores: Elisa Gomes, Yasmin Chedid, Natasha Moura, Rodrigo Padova

Empresa: Icatu Seguros

Categoria Sustentabilidade

1º LUGAR

Projeto: Seguradora Na Favela

Autor: Ivo Kanashiro

Coautores: Anderson Cassiano, Anderson Assis, Andrea Soares, Andre Teixeira, Cesar Goes, Danilo Brito, Eduardo Ramos, Fernanda Trombim, Henrique Donizete e Leonardo Mariano

Empresa: MAPFRE Seguros

2º LUGAR

Projeto: Seguro Floresta de Preservação: Programa de Sustentabilidade e Proteção de Florestas Nativas

Autora: Roberta Grunthal

Coautores: Jairo Paes Barreto e Bianca Rosa Ruffato

Empresa: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens

3º LUGAR

Projeto: Acessibilidade na Central de Atendimento a Surdos

Autor: Luciflávio Santana

Coautores: Guilherme Queiroz e Anna Paula dos Anjos

Empresa: Bradesco Seguros

Destaques Capitalização

1º LUGAR

Projeto: Uso de IA Generativa para Formalização de Títulos de Capitalização

Autor: Fabiano Longaray

Coautores: Anna Jacobus e Gabriel Amaral

Empresa: Aplicap Capitalização

2º LUGAR

Projeto: Dupla Garantia Seu Aluguel Protegido e Você Mais Seguro

Autor: Natanael Aparecido de Castro

Coautores: Luciana Chaves, Beatriz Helena Santos, Priscilla Lins e Gabriela Rocha

Empresa: Icatu Capitalização

3º LUGAR

Projeto: Educap – Disciplina Financeira Gamificada

Autora: Sonia Dias

Coautora: Julia Vincent

Empresa: Brasilcap Capitalização

Destaques Prevenção e Combate à Fraude

1º LUGAR

Projeto: Educação para a Saúde no Combate à Fraude: da Comunicação à Ação

Autora: Adriana Derzie

Coautores: Júlia Nejaime, Tatiana Villar, Wander Raphael, Maria Elisa e Guilherme Pereira

Empresa: SulAmérica Seguros



2º LUGAR

Projeto: Escalando a Excelência: A Nova Era da Subscrição e Prevenção de Fraudes.

Autora: Soraia Souza

Coautores: Alex Rocha, Celio Eridson, Daiane Maciel, Ricardo Piza e Wilson Leal

Empresa: Seguros Unimed

3º LUGAR

Projeto: Modelos Preditivos de IA e Machine Learning na Detecção e Prevenção a Fraudes na Jornada de Sinistro

Autor: Andre Sestini

Coautores: João Machado, Helder Jesus, Tereza Lacerda, Luis Wruck, Janaina Barbero, Marcelo Mota, Camila Gouveia, Leonardo Cruz, Eduardo Maia

Empresa: Itaú Seguros