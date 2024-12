Paulo Victor Correa Geo é o novo CEO da Finlândia Seguros

A Finlândia Seguros anuncia Paulo Victor Correa Geo como seu novo CEO. Com sede em Belo Horizonte e atuação em 14 cidades de quatro estados, a empresa é referência em multisseguros.

Apesar de sua juventude, Paulo Victor traz uma bagagem significativa no setor. Ele iniciou sua carreira na Finlândia Seguros como estagiário e, ao longo dos anos, ocupou diversas posições estratégicas, como especialista em produto, gerente comercial, superintendente das regionais Minas, Rio e Centro-Oeste, e diretor comercial. Antes disso, acumulou experiência na Potencial Seguros, com atuação em diferentes áreas.

Agora, à frente da Finlândia Seguros, Paulo Victor lidera uma equipe de cerca de 100 colaboradores altamente qualificados, responsáveis pelo atendimento personalizado a mais de 5 mil empresas. “Temos como foco o atendimento personalizado, graças à capacidade técnica de nossos especialistas em todos os tipos de produtos que oferecemos no mercado de seguros”, afirma o novo CEO.

Sob a gestão de Paulo Victor, a Finlândia Seguros espera crescer 25% em faturamento em 2024, mantendo a trajetória de crescimento orgânico para os próximos anos. A empresa já comercializou mais de 600 mil apólices ao longo de sua história e atende mais de 40 mil clientes.

Segundo o executivo, a credibilidade da Finlândia e seu excelente relacionamento com as seguradoras são pilares do sucesso da empresa. “Devido à nossa credibilidade, conseguimos uma taxa elevada de retenção de clientes e um índice de 98% de aprovação de operações”, destaca. Atualmente, a Finlândia possui um NPS (Net Promoter Score) de 94, um dos mais altos do setor, o que reflete a satisfação e a lealdade de seus clientes.

Com 15 anos de mercado, a Finlândia Seguros é líder na venda de Seguro Garantia, mas tem ampliado sua atuação para outros segmentos, como benefícios, riscos patrimoniais, fiança locatícia e seguros de responsabilidade. A empresa também se destaca por sua expertise em análise financeira de balanços e contratos, além de prestar consultoria em licitações, editais e concorrências públicas e privadas.

Na nova posição, Paulo Victor pretende não apenas manter os altos índices de satisfação, mas também aprimorar os processos e sistemas da companhia, sempre com foco na jornada do cliente. “Nosso compromisso é com a excelência em serviços e na oferta de soluções personalizadas para nossos parceiros e clientes”, finaliza.