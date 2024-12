Painel sobre mudanças climáticas e os impactos na saúde será tema de debate no 14º Prêmio IESS

Na próxima quarta-feira (11/12), a partir das 10h30, será realizada a cerimônia de premiação do 14º Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar. Durante o evento, que acontece em formato online – com transmissão ao vivo – haverá um painel de debate com especialistas sobre mudanças climáticas e os impactos na saúde.

Está cada vez mais claro que o desenvolvimento descontrolado, a exploração dos recursos naturais e todo o desequilíbrio ambiental poderão incorrer em novas pandemias, em mudanças ainda mais severas do perfil epidemiológicos, que tem efeitos diretos em todo o sistema de saúde público e privado.

Para discutir esse tema importante, dois palestrantes devem aprofundar esse assunto: Ingrid Cicca, gerente corporativa de sustentabilidade e meio ambiente na Rede Dor, coordenadora do GT ESG da ANAPH e membro do conselho do projeto Hospitais Saudáveis.

O outro profissional é Vital de Oliveira Ribeiro Filho, presidente do conselho da Associação Projeto Hospitais Saudáveis (PHS), que atua há 38 anos com gestão de Resíduos de Sólidos e nos últimos 15 anos com mudança do clima, energia e compras sustentáveis no setor saúde.

Com mediação de José Cechin, superintendente executivo do IESS, o painel de debate terá como comentaristas Alberto Ogata que é médico, doutor em saúde coletiva (USP) e mestre em medicina (UNIFESP) e também Emmanuel Lacerda, superintendente de saúde e segurança na Indústria no Sesi Nacional.

14º Prêmio IESS

Os autores dos melhores trabalhos acadêmicos nas três categorias estabelecidas: Economia, Direito, e Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão de Saúde, serão contemplados com R$ 15 mil para os 1º colocados e R$ 10 mil para os 2º colocados em cada categoria.

O Prêmio IESS é considerado a principal premiação do País para trabalhos acadêmicos com foco na saúde suplementar. O evento se consolidou nesse segmento no período de mais de uma década, resultando em mais de 70 pesquisas premiadas e algumas centenas de estudos avaliados.



Serviço:

14º Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar

Data: 11 de dezembro

Programação:

10h30 às 11h | Apresentação dos Vencedores do Prêmio IESS

11h às 12h30 | Evento virtual: Mudanças Climáticas e os Impactos na Saúde

Transmissão ao vivo pelo site e canal do Youtube do IESS.