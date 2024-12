FF Seguros lança Riscos Diversos Equipamentos para Médicos

A FF Seguros lançou uma versão de seguros na modalidade Riscos Diversos (RD) Equipamentos para Médicos, Odontológicos, Esteticistas e Veterinários. O objetivo é minimizar riscos, garantindo todo o suporte aos profissionais do setor de saúde caso ocorra algum acidente, evitando perdas de receita ou mesmo paralisação das operações com seus pacientes.

O RD Equipamentos para a área de saúde permite que o profissional tenha tranquilidade para investir no desenvolvimento de sua clínica, preservando o patrimônio. Um segmento que merece atenção é a contratação do seguro para equipamentos estéticos e dermatológicos. Trata-se de um produto essencial para as clínicas de estéticas que utilizam equipamentos de última geração e alto custo.

Outro benefício do RD é assegurar o ressarcimento de prejuízos decorrentes de danos de causa externa, além da flexibilidade de considerar outras coberturas como roubos, furtos mediante arrombamento, incêndios, danos elétricos ocorridos nos equipamentos.

Entre eles, ressonância magnética, ultrassom, aparelhos de pressão, desfibriladores cardíacos, instrumentos de esterilização, eletrocardiograma, cadeira odontológica, aparelho de raío X, scanner intraoral, combo de estética, combo de reabilização, raio X portátil veterinário, entre outros.

De acordo com Daniel Camargo,Superintendente de Produtos da Unidade de Negócios (BU) de Canais Digitais da FF Seguros, o RD para Equipamentos da área de saúde passa a integrar a plataforma digital desenvolvida pela companhia. Rápido e descomplicado, o sistema operacional oferece uma solução integrada e proporciona a melhor experiência para toda a cadeia de relacionamento do setor de seguros.

Trata-se de uma ferramenta que visa simplificar o processo de cadastramento das corretoras e aprovação das apólices. Em apenas um minuto, é aprovada a apólice de seguro sem que o corretor e seu cliente tenham de aguardar horas ou dias para aprovar a transação.

Os seguros que fazem parte do portfólio da unidade de canais digitais são baseados no conceito do mundo digital: cotação instantânea, emissão da apólice 100% digital e disponibilização de inteligência de performance através de dados e dashboard de controle. A facilidade, agilidade e a segurança da plataforma permitem ao corretor apresentar cotações e emitir apólices em poucos cliques e sem burocracia.

O novo RD faz parte do portfólio de seguros da BU Canais Digitais da FF Seguros,lançada em abril de 2022, e hoje composta por 10 produtos. Entre eles, Responsabilidade Civil (E&O), voltado para as categorias de Médicos, Dentistas e Corretores de Seguros, Riscos Diversos para Construção Civil, conhecido por Linha Amarela, Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores e Diretores (D&O) e Seguro de Bike.

Daniel Camargo destaca que a plataforma digital já conta com mais de 3 mil corretores cadastrados. Trata-se de um número expressivo de corretores listados que podem montar suas carteiras de clientes na própria plataforma digital, projetando a rentabilidade das operações, volume diário, semanal e mensal de vendas, simulador de ganho de comissões, campanhas promocionais, sistema de pontuação e prêmios.

Segundo ele, o prêmio de seguro acumulado da unidade Canais Digitais mais que dobrou este ano em relação a 2023 atingindo o valor de R$ 40 milhões. A meta para 2025 será superar R$ 100 milhões em prêmio.