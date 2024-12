Abertas as inscrições para Conseguro 2025

A partir de hoje, 10 de dezembro, estão abertas as vendas de ingressos do 1º lote para a edição 2025 da Conseguro, um dos mais tradicionais eventos do setor organizados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg). A Conseguro 2025, que será realizada no próximo dia 27 de maio de 2025, no World Trade Center (SP), será organizada em formato de conferência e contará com importantes debates entre autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e executivos do setor segurador.

Para Gustavo Brum, Superintendente Executivo da CNseg, a alteração do formato, para um único dia, fará da Conseguro um encontro mais moderno e dinâmico, em linha com as ações promovidas pela atual diretoria da Confederação. “Esperamos reunir um público C-level (CEO’s e presidentes de seguradoras) para debaterem os temas mais relevantes para o setor com autoridades, trazendo insights sobre temas como Inovação, Sustentabilidade e Regulação”.

As agendas ainda estão em construção, mas os painéis vão trazer dezenas de especialistas para debaterem temas como prioridades regulatórias, agenda legislativa do setor e interlocução com o governo, a contribuição do seguro garantia para obras de infraestrutura, transformação digital, sustentabilidade, transição climática, entre outros.

A expectativa da CNseg é que cerca de 700 pessoas, entre seguradores, resseguradores, reguladores, corretoras, empresas de tecnologia, entre outros players do mercado passem pelo WCT, local da Conseguro 2025.

O primeiro lote de ingressos já está à venda no hotsite do evento.

Para mais informações, acesse o grupo de WhatsApp.