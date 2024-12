5 Seguros e coberturas inusitados que vão surpreender

Quando se fala em seguros e suas coberturas, é comum pensar na proteção de veículos, imóveis ou viagens. Porém, a realidade vai muito além do básico. Com o avanço das demandas da sociedade, surgiram produtos diferenciados para atender necessidades específicas e muitas vezes inusitadas. “Os seguros personalizados são uma forma de mostrar que proteção pode ser acessível e adaptada à realidade de cada cliente, indo muito além do tradicional”, explica Reinaldo Zanon, CEO do Grupo Zanon e CEO da Seguralta Franchising – Expansão.

Confira 5 opções inusitadas que talvez você nem soubesse que existiam:

1.Partes do corpo

Este é, sem dúvida, um dos mais curiosos. Embora pareça exclusividade de celebridades, qualquer profissional cuja atividade dependa de uma parte específica do corpo pode contratar uma cobertura especial. Cirurgiões, por exemplo, podem optar pela cobertura de majoração, que protege mãos, cotovelos e olhos. Em caso de acidente, o segurado recebe uma indenização proporcional ao grau de perda funcional. Um exemplo famoso é o guitarrista Keith Richards, dos Rolling Stones, que segurou suas mãos por impressionantes US$ 1,6 milhão.

2.Equipamentos portáteis

Imagine um fotógrafo que perde sua câmera em uma viagem ou um designer gráfico que tem o notebook danificado por um acidente doméstico sem a proteção adequada, isso pode significar interrupções no trabalho e prejuízos financeiros.

Profissionais autônomos e freelancers sabem o valor dos seus equipamentos. Computadores, câmeras, ferramentas especializadas e outros itens de trabalho podem ser segurados contra roubo, danos acidentais e até falhas técnicas.

3.Bicicletas

Com o aumento do ciclismo como meio de transporte sustentável e atividade de lazer, o seguro para bicicletas passou de um item opcional para uma verdadeira necessidade. Antes focado apenas no valor do quadro e componentes, o seguro agora cobre desde roubo até danos causados por acidentes, como quedas ou colisões. Apólices mais completas oferecem proteção para acessórios essenciais, como capacetes, luzes, bagageiros e até bicicletas de alto desempenho, como as elétricas e mountain bikes. Além disso, o seguro pode incluir cobertura para danos durante o transporte, seja em viagens de avião, trem ou outros meios.

4.Pet

Nossos animais de estimação se tornaram membros da família e o seguro para pets reflete esse vínculo. Ele cobre uma ampla gama de despesas veterinárias, desde consultas e vacinas até tratamentos mais complexos, proporcionando aos tutores a tranquilidade de oferecer o melhor cuidado possível aos seus companheiros. Com essa proteção, imprevistos como doenças ou acidentes podem ser enfrentados com mais segurança financeira. Além da cobertura básica, muitos seguros para pets incluem assistência para emergências e até serviços como transporte até clínicas veterinárias, garantindo que os tutores possam sempre contar com o apoio necessário em momentos críticos.

5.Homens

O seguro de vida convencional pode incluir coberturas direcionadas especificamente ao público masculino, como compensações em caso de diagnóstico de enfermidades que acometem, em sua maioria, os homens, como é o caso do câncer de próstata. A intenção é promover uma proteção focada nas particularidades da saúde masculina, muitas vezes negligenciada, oferecendo suporte desde o diagnóstico até o tratamento. O seguro inclui benefícios voltados ao bem-estar, como consultas preventivas, programas de saúde e assistência em questões relacionadas ao estilo de vida, reforçando a importância de cuidar da saúde de forma integral e personalizada.