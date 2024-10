Zurich e Banco Carrefour renovam parceria estratégica

A Zurich Seguros e o Banco Carrefour anunciam a renovação da sua parceria para distribuição de seguros, com a assinatura de um contrato por mais 10 anos. O acordo inclui a distribuição de produtos já comercializados na parceria e a inclusão de novos produtos a partir de 2025 em toda a rede de lojas Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, além de vendas por canais digitais, como aplicativo e call center.

Desde o início da parceria, em 2021, as duas empresas já comercializaram aproximadamente 3,8 milhões de apólices de seguro, dispondo atualmente de 1,8 milhões de clientes. Com a renovação do contrato, espera-se um crescimento substancial da carteira nos próximos 10 anos.

O novo portfólio manterá produtos já comercializados na parceria, como o seguro residencial, funeral, internação e cartão protegido. Além disso, estão previstas novidades, como o seguro prestamista e o seguro de proteção de bens, que serão lançados em 2025, além da possibilidade de ofertar produtos para pessoas jurídicas.

Para André Tonelini, Diretor Executivo de Negócios do Banco Carrefour, a parceria entre as duas empresas permite que o Banco ofereça um portfólio diversificado de produtos, alinhado às necessidades cotidianas dos consumidores. “Atualmente, a parceria entre o Grupo Carrefour Brasil e a Zurich nos permite oferecer aos clientes soluções que vão além do crédito. Em um só lugar, eles encontram seguros para residência, internações e consultas médicas, além de benefícios na hora da compra. A diversidade de produtos no nosso portfólio nos posiciona como parceiros em todas as fases de suas vidas”.

Todos os produtos estarão disponíveis nas mais de mil lojas do Grupo Carrefour no Brasil, bem como em canais digitais e físicos, garantindo um amplo alcance e conveniência para os consumidores.

Novidades e benefícios aos clientes

Entre os produtos oferecidos, destaca-se o Cartão Protegido com Pix, que inclui cobertura para transações financeiras, furto ou roubo do cartão, além de descontos em farmácias. Outro produto em destaque é o Cuida+, que além de diárias de internação hospitalar, oferece cobertura para despesas funerárias, telemedicina, consultas médicas, exames laboratoriais, odontologia e apoio em saúde mental e nutricional.

Com uma estrutura ágil e flexível, a Zurich Seguros e o Banco Carrefour se destacam pela capacidade de lançar novos produtos, adequados às necessidades de seus clientes. Isso garante uma jornada fluida e personalizada para o consumidor, aumentando a satisfação e o engajamento. “Estamos muito felizes com a ampliação desta parceria estratégica, que posiciona o Grupo Carrefour Brasil como um de nossos maiores parceiros no Brasil”, afirma Sidemar Spricigo, diretor de Parcerias da Zurich Seguros.

Expectativa de crescimento e novos lançamentos

O acordo entre as duas empresas deve levar a um crescimento expressivo na base de clientes. “O Grupo Carrefour é o maior varejista do Brasil, nosso objetivo é continuar oferecendo soluções inovadoras e acessíveis para os clientes do Grupo, contribuindo para a democratização do acesso a seguros no país”, complementa Sidemar.

Para o executivo, o novo ciclo da parceria reforça o compromisso da Zurich Seguros em oferecer soluções de seguro que acompanhem as demandas e tendências do mercado, mantendo a excelência no atendimento e a satisfação dos consumidores, ao mesmo tempo em que amplia a proteção dos brasileiros, a partir de soluções simplificadas de concepção e distribuição de seus produtos.