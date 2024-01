“Fecha com a Porto” chega à terceira edição em 2024

Mais do que um elo essencial para o seu segmento, o corretor de seguros é um parceiro essencial da Porto, atuando no mercado como um verdadeiro agente de democratização da cultura de seguros​ e do ecossistema de soluções da empresa​. É esse profissional quem ouve os clientes e retorna com insights sobre o que as pessoas estão procurando e necessitando, estreitando a conexão da companhia com o público final.

Ciente dessa ​atuação fundamental​, a seguradora lançou a terceira edição da campanha anual de vendas “Fecha com a Porto”, iniciativa que tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho dos corretores, incentivando-os a ampliar a gama de soluções oferecidas aos clientes. Para isso, a campanha estimula a comercialização de produtos das ​​três verticais​ de negócios​: Seguro, Saúde e Bank.

A nova edição conta com novidades e vantagens interessantes para os corretores, com previsão de premiar mais de 1.300 pessoas, o que representa um crescimento de 51% sobre a última edição, realizada em 2023. Entre as premiações previstas ao longo do ano, estão: viagem para a Inglaterra; experiências exclusivas no espetáculo Cirque du Soleil no Brasil; participação no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, com direito a acompanhar o evento dentro da arquibancada exclusiva da Porto ou​na área da companhia dentro do ​Paddock.

Para Eva Miguel, diretora-executiva de Produção Brasil da empresa, o corretor representa um papel importante na hora de compreender as necessidades de cada um dos clientes. “É um profissional que entende todos os anseios, objetivos e necessidades do seu público. Por isso, entendemos que a ‘Fecha com a Porto’ é uma campanha democrática que possibilita ao corretor ter acesso a experiências únicas em nossos espaços exclusivos, tanto no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 quanto no Cirque du Soleil”.

Luiz Arruda, vice-presidente Comercial e Marketing da seguradora, comenta que a campanha vai ao encontro das iniciativas da empresa para reconhecer esses profissionais. “O corretor é o principal parceiro da Porto, especialmente na construção de relacionamentos próximos com os clientes para oferecer os melhores serviços e/ou produtos que atendam a todos. Como sempre reforçamos, corretor é pra sempre e eles merecem viver experiências incríveis conosco”, comenta Arruda.

A campanha teve início​ no​ dia 1º de janeiro e será encerrada em 31 de dezembro de 2024. Para participar, os corretores podem​ conferir todos os detalhes e​ realizar a adesão neste link.

N.F.

Revista Apólice