Em 2024, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) realizou sua primeira imersão internacional na cidade do Porto, em Portugal. A advogada e of counsel da área de seguros e resseguros do escritório Campos Mello Advogados, Mariana Cavalcanti Jardim, integrou a turma pioneira e compartilhou suas impressões sobre a experiência de aprofundar conhecimentos no mercado europeu de seguros.

“O Porto está se tornando um novo centro do mercado de seguros em Portugal. Viver essa imersão foi uma oportunidade única de participar ativamente e compreender as particularidades do mercado europeu, suas regulamentações e desafios”, destacou a advogada.

O treinamento “Práticas Europeias em Produtos e Distribuição de Seguros” mostrou, a 26 executivos brasileiros, o papel crescente da cidade como importante centro do setor de seguros daquele país.

Em entrevista ao portal da ENS, Mariana Jardim contou que a imersão foi mais do que um exercício acadêmico. “Foi uma forma de traçar paralelos com a realidade brasileira e absorver práticas que podem ser aplicadas no meu trabalho”, afirmou.

Os cinco dias de atividades possibilitaram, segundo ela, um aprendizado repleto de teoria e prática. “O curso proporcionou um mergulho profundo no mercado de seguros europeu e uma oportunidade valiosa de networking com profissionais de diferentes áreas. As discussões e trocas foram enriquecedoras e ampliaram a minha visão sobre o setor”, explicou.

Para ela, um dos aspectos mais relevantes da imersão foi a abordagem sobre transformação digital em que foi possível observar como as novas tecnologias estão moldando o setor e de que forma as empresas estão se adaptando a essas mudanças. “Os insights gerados ajudaram a vislumbrar o futuro do mercado e a pensar como essas inovações podem ser aproveitadas em outros contextos”, relatou.

Porto, inspiração e modernidade

De acordo com a advogada, a cidade e seu ambiente encantador tiveram papel fundamental para ampliar positivamente a experiência. Um dos momentos mais marcantes do curso, para ela, foi a visita à sede da Ageas, reconhecida por sua inovação e compromisso com a sustentabilidade. “Ver de perto como a tecnologia está integrada aos processos e como a sustentabilidade é uma prioridade, foi inspirador. Mostrou como o mercado de seguros pode ser um agente de mudança para um futuro mais sustentável”.

A executiva também enfatizou a importância dos eventos sociais. “Foram ricos e facilitaram as novas conexões. O happy hour na MDS e o jantar de encerramento oferecido pela Prévoir fortaleceram os laços entre os participantes e criaram amizades duradouras”, disse.

Segunda turma

Com o êxito da primeira edição, a ENS já abriu inscrições para a turma de 2025, que será sediada novamente no Porto. As aulas acontecerão entre 19 e 23 de maio e, para participar, os interessados devem ter curso superior completo e ao menos dois anos de experiência no mercado de seguros.

O investimento, de 12 parcelas de US$ 157,50, contempla o curso, almoço nos dias de aulas, visitas técnicas e visita às caves de vinho do Porto, seguida de jantar de confraternização. O valor será convertido em reais na data da emissão do pagamento.

A ENS oferece desconto de 20% no investimento para seus alunos e egressos dos cursos de MBA, e participantes de imersões internacionais anteriores.