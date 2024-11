Pamsaúde tem previsão de crescimento de 32% em 2024

O mercado brasileiro de planos de saúde atingiu um recorde de 51,4 milhões de beneficiários em agosto de 2024, impulsionado pelo crescimento dos planos empresariais, de acordo com dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Em meio a esse cenário promissor, a Pamcary projeta um crescimento expressivo de 32% no Pamsaúde, seu produto voltado para o seguro saúde que se diferencia pela gestão de sinistralidade e abordagem personalizada.

Essa alta é resultado de uma abordagem diferenciada na concepção do produto. Rogério Araújo, gerente comercial do Pamsaúde, percebe que um dos maiores desafios das empresas é controlar a sinistralidade e, dessa forma, evitar reajustes elevados nos planos de saúde. Para atender a essa demanda, o Pamsaúde utiliza uma plataforma de gestão médica que analisa dados de utilização, informações ocupacionais e mapeamentos de saúde das empresas, permitindo a identificação de tendências e características de sinistros.

“Conhecendo o perfil de sinistralidade, conseguimos implementar ações preventivas e gerenciar os custos de saúde de maneira mais eficaz”, explica Araújo. Embora a gestão do Pamsaúde não estabeleça um discurso de redução direta nos custos, oferece uma compreensão mais profunda dos fatores que impactam as despesas com saúde, ajudando as empresas a administrarem melhor os gastos.

“Diferentemente do setor de transporte, no qual é possível prever sinistros e controlar os riscos, os custos com saúde são de difícil previsão, especialmente em situações que podem fugir do controle, como epidemias ou doenças crônicas”, exemplifica Araújo. Para operacionalizar essa gestão, o Pamsaúde conta com parcerias que reúnem dados de utilização médica que são analisados e transformados em estatísticas úteis para as empresas, respeitando o sigilo médico e as normas de proteção de dados (LGPD).

Além disso, o Pamsaúde oferece uma estrutura robusta de suporte ao cliente, incluindo uma equipe especializada em produtos e benefícios, uma área de inteligência de mercado, um portal de relacionamento, e uma equipe de pós-venda dedicada a dar suporte ao RH das empresas. A abordagem personalizada e customizada possibilita que cada cliente receba um atendimento adaptado às suas necessidades específicas.

Com esse conjunto de soluções, a Pamcary fortalece sua atuação no setor de seguros de saúde corporativo, visando ajudar empresas de diferentes portes a otimizar seus planos de saúde e minimizar impactos financeiros por meio de uma gestão estratégica e customizada.