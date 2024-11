Escritório da Generali em São Paulo tem novo endereço

O escritório da filial da Generali em São Paulo tem novo endereço. A companhia passou a realizar suas operações administrativas no Edifício Thera Corporate, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 17º andar.

A busca por um ambiente maior e mais sustentável motivou a Generali Brasil, uma das maiores seguradoras do mundo, a mudar seu endereço. Isso porque o local é referência em sustentabilidade e acessibilidade, com Certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold, avaliação que incentiva e acelera a adoção de práticas de construção sustentáveis.

Além de contar com avançados sistemas de automação predial e serviços, com eficiência de água, energia elétrica e outros aspectos, o novo escritório da Generali funcionará em um edifício Triple A. Este é um conceito que se refere ao que existe de melhor em questão de empreendimentos corporativos da atualidade.

A mudança trará mais espaço e conforto para funcionários e clientes, manutenção da ótima localização em um dos melhores endereços de São Paulo e investimento em infraestrutura moderna de tecnologia e workspace.

A Generali foi a primeira seguradora estrangeira a chegar ao Brasil. Sua matriz está localizada no Rio de Janeiro, na região do Porto Maravilha.