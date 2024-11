Coris oferece acesso exclusivo a sala VIP no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro

A Coris acaba de expandir seus serviços com um benefício exclusivo para seus clientes. Desde o início deste mês, aqueles que adquirirem os planos de seguro viagem VIP 100 MIL, VIP 250 mil, VIP 500 mil e VIP 1 milhão poderão desfrutar do Plaza Premium Lounge Internacional, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), em parceria com a W Premium.

As salas VIP oferecem um ambiente confortável e relaxante, permitindo que os clientes aguardem seus voos com mais tranquilidade e bem-estar. Entre as comodidades disponíveis estão:

Comidas e bebidas de alta qualidade

Wi-Fi gratuito

Tomadas para carregar dispositivos eletrônicos

Área de descanso para relaxar antes do embarque

Cláudia Brito, diretora comercial e marketing da Coris, destaca: “Com o acesso à sala VIP no Aeroporto Galeão, vamos oferecer uma experiência ainda mais premium aos nossos clientes, proporcionando mais conforto e exclusividade antes de suas viagens”.

Para mais informações sobre os planos de seguro viagem e os benefícios das salas VIP, acesse o site oficial da Coris: https://coris.com.br/