Bradesco Vida e Previdência recebe ‘Movimento Minha Vida Protegida’

No dia 11, aconteceu mais um encontro do ‘Movimento Minha Vida Protegida’. Dessa vez, o encontro aconteceu na Bradesco Vida e Previdência, em São Paulo. A abertura do encontro ficou a cargo de Jorge Nasser, presidente da companhia, que foi convidado a integrar o quadro de embaixadores do Movimento. Ele enfatizou a importância da iniciativa e pontuou que o seguro de vida é uma ferramenta fundamental de segurança e planejamento financeiro, que todo brasileiro deveria ter acesso, independentemente da sua classe social e momento de vida.

Nessa mesma linha, José Pires, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência, também embaixador do movimento, pontuou que o atendimento dos corretores deve ser personalizado, colocando o cliente no centro do negócio.

“Os corretores desempenham um papel importante nesse processo, orientando os clientes na escolha das melhores coberturas. É de extrema importância que eles se apropriem do negócio e façam um trabalho 360º. Além disso, a presença constante e o acompanhamento próximo ajudam a construir uma relação de confiança e segurança, parte essencial para entender as necessidades do segurado”, observa Pires.

Para uma plateia lotada, um dos idealizadores da iniciativa, Rogerio Araújo, conduziu uma palestra detalhada sobre o papel do corretor. Para ele, o corretor passa a ser um agente transformador a partir do momento que começa a enxergar a si mesmo como alguém que irá cuidar da saúde financeira do segurado.

“A família de baixa renda busca proteger as pessoas que amam e compor patrimônio da melhor forma; já a de renda média, protege tudo aquilo que está construindo, enquanto à de alta renda pode utilizar o seguro de vida para conquistar a sua liberdade financeira, alavancagem e sucessão patrimonial”, explica o consultor.

O evento também contou com a participação dos especialistas em seguros Elizeu Dias e Luciano Tane, e reuniu cerca de 150 pessoas, entre corretores, representantes de assessorias, executivos e equipes Comercial e de Produtos da companhia. Esse é o segundo encontro do Movimento Minha Vida Protegida que a Bradesco Vida e Previdência recebe este ano. O primeiro foi realizado no início de outubro, no Rio de Janeiro.