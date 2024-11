ApliCap é finalista na 13ª edição do Prêmio de Inovação da CNseg

Dos mais de 240 projetos habilitados, 5 cases de capitalização estão entre os finalistas da 13ª Edição do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), entre eles, está a solução desenvolvida pelo time de inovação do Grupo Sinosserra: “Uso de IA generativa para formalização de títulos de capitalização”.

A presença da ApliCap entre os finalistas demonstra visão de futuro e capacidade de se adaptar às constantes transformações do mercado. Ao incorporar as soluções recentes, a empresa se prepara para oferecer aos seus clientes eficiência e segurança.

“Estamos honrados em estar entre os finalistas da 13ª edição do Prêmio de Inovação da CNseg. O crescente número de projetos inscritos demonstra o comprometimento da CNSeg que monitora as iniciativas na área de inovação e estimula o seu contínuo desenvolvimento. Estar entre os finalistas é o reconhecimento do nosso trabalho e compromisso contínuo em transformar e inovar”, enfatiza Fabiano Longaray, líder do projeto e CIO do Grupo.

Os vencedores serão anunciados em 5 de dezembro, durante cerimônia no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro.