SulAmérica participa do 45º Congresso Brasileiro de Previdência Privada

A SulAmérica marcará presença no 45º Congresso Brasileiro de Previdência Privada (CBPP), que vai acontecer de 16 a 18 de outubro, presencialmente no Transamérica Expo Center, na capital paulista, e também em formato online. São esperados mais de 4 mil participantes no total. A divisão de Vida, Previdência e Investimentos da SulAmérica terá um estande para relacionamento com o público presente, exposição de marca e distribuição de brindes.

“Estaremos com a equipe SulAmérica recebendo o público em nosso estande para falar dos produtos que temos durante os três dias do CBPP. Este é um evento de grande relevância para o debate do universo de previdência complementar fechada e para nós é sempre muito gratificante e produtivo participar”, comenta Marcelo Mello, CEO da SulAmérica Vida, Previdência e Investimentos.

A programação completa e outras informações do evento podem ser obtidas em https://cbpp.com.br. O congresso é promovido pela Abrapp, UniAbrapp, Sindapp, ICSS e Conecta.